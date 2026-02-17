ACCADDE OGGI. 17 febbraio 1952: Giuliana Minuzzo, la prima medaglia azzurra ai Giochi olimpici invernali

Il 17 febbraio 1952 segna una data storica per lo sport italiano. Sulle nevi di Oslo, in Norvegia, durante i VI Giochi olimpici invernali, Giuliana Minuzzo conquistò la medaglia di bronzo nella discesa libera, diventando la prima atleta italiana a salire su un podio olimpico nella storia delle Olimpiadi invernali.

Un’impresa pionieristica

Nata a Vallonara di Marostica nel 1931, Minuzzo era una giovane sciatrice veneta che seppe farsi strada in una disciplina allora dominata dalle atlete alpine del Nord Europa. La sua prova sulle piste norvegesi fu impeccabile: velocità, tecnica e coraggio le permisero di conquistare un risultato che andava ben oltre il valore sportivo.

Quel bronzo rappresentò infatti l’ingresso ufficiale dell’Italia tra le nazioni protagoniste degli sport invernali, aprendo la strada ai successi che negli anni successivi avrebbero reso lo sci alpino una delle eccellenze sportive del Paese.

Una donna nella storia dello sport

Il risultato di Oslo assunse anche un significato simbolico. Negli anni Cinquanta lo sport femminile faticava ancora a ottenere visibilità e riconoscimento: l’impresa di Giuliana Minuzzo contribuì a cambiare la percezione del ruolo delle donne nello sport agonistico.

Quattro anni più tardi, ai Giochi di Cortina d’Ampezzo del 1956, Minuzzo tornò protagonista conquistando un’altra medaglia di bronzo nella combinata alpina e diventando la prima donna a pronunciare il giuramento olimpico a nome degli atleti durante la cerimonia di apertura.

Un’eredità che continua

Il bronzo di Oslo resta una pietra miliare nella storia dello sport italiano. Da Deborah Compagnoni ad Alberto Tomba, fino ai campioni contemporanei, molte generazioni hanno raccolto il testimone lasciato da quella giovane sciatrice veneta che per prima portò il tricolore sul podio olimpico invernale.

Il 17 febbraio non è soltanto una ricorrenza sportiva: è il ricordo di un momento in cui determinazione, talento e coraggio segnarono l’inizio di una lunga tradizione di successi italiani sulla neve.