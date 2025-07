100 DI QUESTI GIORNI. Buon compleanno a Gaetano Guerriero: un piccolo grande sorriso di Mugnano del Cardinale

MUGNANO DEL CARDINALE – Un giorno speciale per un bambino speciale. Oggi è il compleanno di Gaetano Guerriero, giovanissimo di Mugnano del Cardinale che spegne 7 candeline.

Nella foto condivisa dai genitori, di papà Francesco e mamma Angela Colucci, Gaetano appare raggiante mentre stringe un palloncino trasparente tra le mani: uno scatto semplice ma pieno di luce, proprio come lui. A lui sono arrivati messaggi affettuosi e parole colme d’amore e speranza:

“Che ogni giorno sia come oggi: unico, pieno di luce e di belle emozioni. Non smettere mai di credere nei tuoi sogni… perché sei nato per realizzarli. Auguri!”

Un augurio che va oltre le parole, che racconta l’infinita fiducia nelle capacità e nel cuore di un bambino che, con la sua dolcezza e spontaneità, riesce già a lasciare un segno in chi gli sta accanto.

Gaetano, descritto come un vero e proprio “guerriero”, rappresenta il futuro e la speranza di una comunità che guarda a lui con affetto e orgoglio.

A lui vanno gli auguri più sinceri da parte di tutta la comunità di Mugnano del Cardinale e di chi gli vuole bene.

Buon compleanno, Gaetano!