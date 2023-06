XII edizione del Torneo di Calcio Nazionale per Architetti

E’ in corso di svolgimento sui campi di calcio della città di Pescara la dodicesima edizione del “Torneo Nazionale Architetti Calcio”, storica manifestazione che vede disputare gli Architetti d’Italia da giovedì 15 a domenica 18 giugno. Sono sedici gli ordini professionali impegnati, distribuiti in dodici squadre, in rappresentanza di un ordine provinciale o consorziato con altro ordine appartenente alla stessa regione. Le squadre sono composte da colleghi regolarmente iscritti che si fronteggiano in tre gironi di qualificazione. La squadra dell’ordine degli Architetti PPC della provincia di Avellino è così composta: Amatucci, Baratta, Galdo, Colucci, Forcella, Cornacchia, Marra, Lombardese, Iannarone, Musano, Roca, Risoli, Picariello, D’Orsi, Borriello, Napolitano. Enzo Maria Genovese, direttore tecnico, Raffaele Marra, team manager e Roberto Raffa, dirigente. Sergio Gentile, presidente ASD Avellino ARK Football ha dichiarato: “Architetti protagonisti a Pescara sia dentro che fuori dal campo, dopo le ultime due vittorie sul campo continua l’esperienza in terra abruzzese con la condivisione dei sapori del territorio irpino. Non solo sport ma anche promozione del territorio con i vini DOCG irpini sul tavolo di tutti gli ordini provinciali dal nord al sud quattro giorni di socializzazione e condivisione delle proprie origini”.

“La sensibilità dell’architetto è determinata da molteplici contaminazioni, lo sport è una di queste, la manifestazione in corso a Pescara non è finalizzata al solo aspetto calcistico, ma mira a favorire in primis l’aggregazione ed il confronto tra colleghi di differenti aree territoriali, l’evento è pertanto una festa di cultura e di aggregazione”. Lo dichiara il presidente degli architetti Erminio Petecca.