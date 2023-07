A PALAZZO Archeologia, enogastronomia, musica. Avellino, 10 | 23 LUGLIO 2023

Il Palazzo della Cultura si illumina e resta aperto fino alle 24.00 grazie ad un ricco calendario di iniziative. Un percorso lungo 13 giorni, dal 10 al 23 luglio 2023 (chiuso il 17 Luglio), all’interno dello storico edificio che ospiterà mostre, incontri, teatro, proiezioni, reading per bambini. “A Palazzo” è l’evento è organizzato da Fondazione “Sistema Irpinia” con il supporto della Provincia di Avellino, in collaborazione con Museo Irpino, Biblioteca

Provinciale Capone e Consorzio di Tutela Vini d’Irpinia.

Questo pomeriggio, alle ore 18, il taglio del nastro alla presenza del presidente di Fondazione “Sistema Irpinia”, Sabino Basso.

L’iniziativa ruoterà intorno alla cultura del cibo grazie agli appuntamenti organizzati dalla Biblioteca Provinciale dedicati anche ai più piccoli: laboratori, letture “saporite” e cinema da gustare. E poi, ancora, mostre, rassegne fotografiche e visite teatralizzate promosse dalla Sezione Archeologia del Museo Irpino.

Non solo l’apertura straordinaria notturna dello storico edificio di Corso Europa ma anche la valorizzazione dell’ex Orto Botanico dove sarà possibile degustare i vini delle 28 aziende aderenti al Consorzio Tutela dei Vini d’Irpini, che dalle 19 di ogni giorno saranno pronte a soddisfare le richieste dei visitatori, e assaporare prodotti tipici del territorio, il tutto ascoltando musica di qualità.

Un vero e proprio simposio culturale per valorizzare ulteriormente il Palazzo della Cultura, già meta di turisti e appassionati durante la settimana. Start, dunque, alle 18 con il percorso espositivo organizzato dalla Sezione Archeologica del Museo Irpino. E, dalle 19, nell’ex Orto Botanico con i vini delle cantine “Macchie Santa Maria” e “D’Antiche Terre” e l’area food con le eccellenze del territorio.

Tutti i giorni, dalle 18.00 alle 24.00, sarà inoltre possibile visitare la Mostra Documentaria Sostituiamo la nostra mente ai nostri occhi? Manoscritti, documenti e libri di Giovanni Verga (1922-2022) allestita presso la Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone”.

Tutti gli appuntamenti all’interno del Palazzo della Cultura sono a capienza limitata.

IL PROGRAMMA:

Lunedì 10 luglio

Museo Irpino_Sezione Archeologica h.

18.00

Alla tavola di Apicio. Ingredienti, strumenti e riti dall'antica Roma

Percorso espositivo sull’alimentazione in età romana a

cura del Museo Irpino

Ex Orto Botanico

h.19.00

Cantine

Macchie Santa Maria

D’Antiche Terre

Martedì 11 luglio

Museo Irpino_Sezione Archeologica h.

19.30

La cultura del vino dal Vesuvio all'Irpinia

Incontro con Girolamo Ferdinando De Simone

in collaborazione con Consorzio Tutela Vini Vesuvio

ed il Consorzio Tutela Vini d'Irpinia

Biblioteca Provinciale_Sezione Ragazzi h.

19.30

h. 21.30

Letture saporite

Letture e laboratorio

età consigliata: 5-10 anni

a cura della Biblioteca Provinciale

Ex Orto Botanico

Cantine

h.19.00

Gerardo Perillo

Cantina Sacco

Mercoledì 12 luglio

Museo Irpino_Sezione Archeologica h.

18.00

Terra di vino, terra divina

Mostra fotografica di Aldo Marrone

Biblioteca Provinciale_Sezione Ragazzi h.

19.30

h. 21.30

Cinema da gustare

Proiezione di film per bambini e ragazzi a

cura della Biblioteca Provinciale

Ex Orto Botanico

Cantine

h.19.00

Ponte Rotto

Crypta Castagnara

Giovedì 13 luglio

Museo Irpino_Sezione Archeologica I

turno h. 19.30

II turno h. 21.30

Racconti dal Museo. Usi e costumi al tempo di Apicio

Visita teatralizzata a cura del Teatro di Gluck

Ex Orto Botanico

Cantine

h.19.00

Case D’Alto

La Molara

Venerdì 14 luglio

Museo Irpino_Sezione Archeologica

h. 19.30

Appunti scomposti sul Museo Irpino

Incontro con Elda Martino

Biblioteca Provinciale_Sezione Ragazzi

h. 19.30

h. 21.30

Cinema da gustare

Proiezione di film per bambini e ragazzi a cura della

Biblioteca Provinciale

Cantine

h.19.00

Cantina Tenute Casoli

Cantina della Collina

Ex Orto Botanico

h. 20 .30

Francesco Leone djset

Sabato 15 luglio

Museo Irpino_Sezione Archeologica I

turno h. 19.30

II turno h. 21.30

Racconti dal Museo. Usi e costumi al tempo di Apicio

Visita teatralizzata a cura del Teatro di Gluck

Cantine

h.19.00

Tenuta Sarno

Terre dé Guerriero

Ex Orto Botanico

h. 20.30

Wron’G djset

Domenica 16 luglio

Museo Irpino_Sezione Archeologica

h. 19.30

h. 21.30

Alla ricerca dei tesori perduti: Irpinia romana

Gioco quiz

età consigliata: 7-11 anni a

cura del Museo Irpino

Cantine

h.19.00

Tenuta De Lisio

Tenuta Cavalier Ferrante

Ex Orto Botanico

h. 20.30

Kuna djset

Martedì 18 luglio

Biblioteca Provinciale_Sezione Ragazzi h.

19.30

h. 21.30

Letture saporite

Letture e laboratorio

età consigliata: 5-10 anni

a cura della Biblioteca Provinciale

Ex Orto Botanico

Cantine

h.19.00

Podere Melone

Cantine Russo Taurasi

Mercoledì 19 luglio

Biblioteca Provinciale_Sezione Ragazzi

h. 19.30

h. 21.30

Cinema da gustare

Proiezione di film per bambini e ragazzi

a cura della Biblioteca Provinciale

Ex Orto Botanico

Cantine

h.19.00

Nativ

Bellaria

Giovedì 20 luglio

Museo Irpino_Sezione Archeologica

I turno h. 19.30

II turno h. 21.30

Racconti dal Museo. Riti e miti dell'antica Irpinia

Visita teatralizzata a cura del Teatro di Gluck

Cantine

h.19.00

Mier Vini

Orneta

Ex Orto Botanico

h. 20 .30

Echoism (Gamino+Blob)

Venerdì 21 luglio

Biblioteca Provinciale_Sezione Ragazzi

h. 19.30

h. 21.30

Cinema da gustare

Proiezione di film per bambini e ragazzi

a cura della Biblioteca Provinciale

Museo Irpino

h. 19.30

Se Virgilio avesse saputo…

incontro con Luisa Bocciero

Cantine

h.19.00

Cantina Gallo

Cantina Nardone Nardone

Ex Orto Bortanico

h.20.30

PRGM djset

Sabato 22 luglio

Museo Irpino_Sezione Archeologica

I turno h. 19.30

II turno h. 21.30

Racconti dal Museo. Riti e miti dell'antica Irpinia

Visita teatralizzata a cura del Teatro di Gluck

Cantine

h.19.00

Radici Irpine

Cantina dei Monaci

Ex Orto Botanico

h. 20.30

Emma Pitre’ djset

Domenica 23 luglio

Museo Irpino_Sezione Archeologica

h. 19.30

h. 21.30

Alla ricerca dei tesori perduti: Irpinia preistorica

Gioco quiz

età consigliata: 7-11 anni

a cura del Museo Irpino

Cantine

h.19.00

Cennerazzo Cantine

Historia Antiqua

Ex Orto Botanico

h. 20.30

Papalele djset

a cura di A. Cascone