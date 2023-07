Assicurazione Vita online: a chi affidarsi?

Un’assicurazione, in generale, viene stipulata con la speranza di non doverla utilizzare mai. Questo vale ancor di più per una Polizza Vita.

Tuttavia, nella vita non sempre è possibile prevedere tutto, per questo una buona assicurazione sulla vita è indispensabile per garantire serenità economica a noi stessi e ai nostri familiari.

Può essere vista, infatti, come uno strumento di investimento o di previdenza complementare alla pensione, utile a mantenere il proprio tenore di vita anche quando si raggiunge un’età avanzata e si ha bisogno di una sicurezza economica in più. Ma non solo: la Polizza Vita può coprire eventuali debiti o per fornire supporto finanziario alla propria famiglia in caso di decesso o diagnosi di una malattia terminale.

Vediamo meglio cosa è la Polizza Vita e a chi affidarsi per scegliere quella giusta.

Tutte le tipologie di Polizza Vita

Per capire meglio la Polizza Vita, devi sapere che le tipologie di assicurazione vita si differenziano in base al tipo di copertura: vita, morte o invalidità.

Assicurazione Caso Vita

La polizza Caso Vita è una tipologia di polizza pensata per chi desidera una rendita o un capitale nel caso in cui l’assicurato sia ancora in vita alla scadenza concordata.

Più precisamente, consiste nell’investire in un piano di accumulo in modo da consolidare il risparmio e poterne disporre alla scadenza prestabilita. Si tratta di uno strumento per garantirsi una serena vecchiaia, ma è consigliabile anche a giovani lavoratori, alle famiglie o ai genitori single.

Assicurazione Caso Morte

La polizza TCM, o Temporanea Caso Morte, è un tipo di assicurazione sulla vita che garantisce una somma di denaro al beneficiario (o a più beneficiari) in caso di decesso o diagnosi di una malattia terminale del soggetto assicurato.

Più precisamente, in caso di prematura scomparsa dell’assicurato, i suoi familiari beneficiari ottengono dalla compagnia assicuratrice un capitale in denaro prestabilito, oppure una rendita.

Polizze Vita Miste

Le polizze Vita Miste sono le più complete in assoluto perché proteggono da entrambe le tipologie di evento garantite dalle polizze caso vita e caso morte. Ma non solo: possono anche coprire eventi di altro tipo, come invalidità, perdita del lavoro, infortuni o malattie.

Assicurazione Mutuo Casa

L’assicurazione Mutuo Casa è una polizza che copre eventuali danni subiti da un immobile per cui è stato stipulato un mutuo. Questo tipo di assicurazione è richiesto obbligatoriamente dalla banca o dalla finanziaria per garantirsi contro eventuali perdite finanziarie dovute all’incendio di un immobile per cui è stato stipulato un mutuo.

A chi affidarsi per acquistare la Polizza Vita Online?

Perché stiamo parlando della nostra vita, dei nostri beni, della nostra casa e delle persone a cui vogliamo più bene dobbiamo pensare a ogni modo possibile per proteggerli.

Con l’Analisi Rischi di Axieme puoi calcolare i rischi sulla tua situazione personale e scegliere la Polizza Vita giusta, stipulandola direttamente online!

Axieme è il primo consulente assicurativo digitale e indipendente, con cui puoi sottoscrivere la tua assicurazione velocemente e accedere a tutte le informazioni da ogni posto e con qualunque dispositivo pur con l’assistenza di un consulente dedicato, di cui ogni cliente ha recapiti e numero telefonico diretto.