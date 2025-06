“Uniti come gocce”: le classi terze dell’I.C. Bovio-Pontillo-Pascoli di Cicciano celebrano l’acqua

Oggi, giovedì 5 giugno 2025, alle ore 17.30, presso l’anfiteatro del plesso Pascoli, l’Istituto Comprensivo Bovio-Pontillo-Pascoli di Cicciano ospiterà la manifestazione dal titolo “Uniti come gocce”, organizzata dalle classi terze dei plessi Bovio, Pontillo e San Barbato.

L’evento nasce con l’obiettivo di celebrare l’acqua in tutte le sue sfumature, riscoprendone il valore essenziale e il profondo significato che essa assume nella vita di ogni essere vivente e del nostro pianeta. Durante questi mesi, i giovani studenti hanno lavorato con impegno, entusiasmo e creatività per costruire un percorso fatto di parole, canti e riflessioni che oggi saranno condivisi con il pubblico.

La manifestazione sarà un vero e proprio viaggio emozionante, guidato dagli alunni-attori che accompagneranno i presenti attraverso racconti, poesie e canzoni dedicate all’acqua, elemento tanto semplice quanto indispensabile. Un filo conduttore che unisce i pensieri e le voci dei ragazzi, proprio come gocce che insieme formano un fiume, un mare, un oceano di consapevolezza.

In questo percorso, l’acqua si è trasformata in una maestra silenziosa che ha insegnato ai ragazzi non solo la sua preziosità per il pianeta, ma anche il profondo rispetto che merita. Gli studenti hanno riflettuto su quanto sia fondamentale proteggere, tutelare e non dare mai per scontata questa risorsa vitale, oggi più che mai minacciata dai cambiamenti climatici e dall’inquinamento.

La comunità scolastica e le famiglie sono invitate a partecipare a questa serata speciale, che rappresenta il frutto di un lavoro condiviso, un’occasione per crescere insieme e per ricordarci che, proprio come le gocce d’acqua, uniti possiamo fare la differenza.

“Un sentito ringraziamento va alle famiglie, per il sostegno, la collaborazione e la presenza costante, e al Dirigente Scolastico Giacomo Vitale, che condivide con noi non solo l’importanza di temi fondamentali come quello dell’acqua, ma anche il valore della crescita e dei traguardi dei nostri bambini”, hanno dichiarato le docenti delle classi terze dei plessi: Bovio, Pontillo, San Barbato