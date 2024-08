Tutto pronto per la 29esima Sagra del Cavatiello e Stoccafisso a Torello di Castel San Giorgio

Tutto pronto per la tanto attesa 29esima Sagra del Cavatiello e Stoccafisso organizzata dall’associazione Santa Barbara di Torello a Castel San Giorgio. L’evento si terrà dal 22 al 25 agosto prossimi presso l’Arena Santa Barbara, con inizio ogni sera alle 19.

La presidente dell’associazione, Regina Zambrano, ha espresso grande entusiasmo per questa edizione organizzata con tutto il direttivo: “È con immensa gioia che invitiamo tutti a partecipare a questa meravigliosa tradizione. La Sagra del Cavatiello e Stoccafisso non è solo un momento di convivialità e buon cibo, ma anche un’occasione per celebrare la nostra comunità e le nostre radici”.

Quest’anno, il programma è ricco di eventi imperdibili:

22 agosto, ore 21: “I Giovani della Tammorra di Bagni” ci faranno ballare al ritmo della musica tradizionale campana.

23 agosto, ore 21: La serata sarà dedicata alla musica italiana con “BaRàZè”, un tributo a Claudio Baglioni, Massimo Ranieri e Renato Zero.

24 agosto, ore 21: Le “Voci del Sud” ci delizieranno con musica folk e popolare.

25 agosto, ore 21: Concluderemo la sagra con l’energia e la musica di “Skizzekea”.

Oltre alla buona musica, la vera protagonista della sagra sarà la cucina tradizionale. I cavatielli e lo stoccafisso saranno preparati con amore e ingredienti di alta qualità, per offrire a tutti un’esperienza culinaria indimenticabile.

La presidente Zambrano ha sottolineato l’importanza della collaborazione con cittadinanza e parrocchia di Santa Barbara: “Insieme al direttivo, fondamentale come sempre per l’organizzazione di questo evento, desidero ringraziare particolarmente la parrocchia di Santa Barbara, il parroco e la comunità di Torello per il loro supporto e la loro partecipazione attiva. La loro collaborazione è fondamentale per il successo di questo evento e per mantenere viva la nostra tradizione. Invitiamo tutti a partecipare numerosi per condividere insieme momenti di festa, musica e soprattutto buon cibo”, ha concluso la presidente Zambrano.