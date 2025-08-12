Tufo (AV) – Dal 19 agosto via al Corto e a Capo – Mario Puzo Film Festival.

Il Comune di Tufo, celebre centro di produzione vitivinicola in provincia di Avellino, è pronto a ospitare l’apertura ufficiale della rassegna cinematografica Corto e a Capo – Mario Puzo Film Festival. Dal 19 al 24 agosto il festival sarà in giro nelle aree interne per portare il cinema dove il cinema solitamente non è di casa: nelle periferie, nei paesi, in quelle zone dove spesso è difficile vedere immagini in movimento oltre gli schermi dei propri telefonini o dei propri televisori. A guidare la manifestazione sarà il filo rosso che collega la narrazione e le storie cinematografiche a quelle nate nelle piazze, nei circoli e nelle strade dei paesi. ESISTENZE ARTIFICIALI, storie di vita tra realtà, fake news, leggende e intelligenza simulata il tema scelto per questa nuova edizione, che vede in concorso diversi titoli italiani e internazionali. La prima proiezione sarà accolta dalla sala multimediale del Comune di Tufo martedì 19 agosto alle ore 10:45, seguita da ulteriori tappe tra Irpinia e Sannio. A margine della presentazione, inoltre, sarà possibile vivere un momento di connubio tra cinema e territorio, attraverso una degustazione di Greco di Tufo DOCG offerto dalle aziende del Consorzio Terre di Tufo. (Andrea Squittieri)