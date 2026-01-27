Cena Pre-Asta di Santa Filomena: quando la comunità si ritrova intorno alle proprie radici

Ci sono serate che non sono semplici eventi, ma atti d’amore verso la propria terra. La Cena Pre-Asta di Santa Filomena è una di queste: un appuntamento che nasce dal cuore del paese e che al cuore del paese ritorna, rafforzandone legami, memoria e identità.

Organizzata dall’Associazione Pro Maio Santa Filomena, la serata rappresenta molto più di una cena: è un momento di condivisione autentica, in cui tradizione, fede e senso di appartenenza si intrecciano. Sedersi a tavola insieme significa riconoscersi parte di una storia comune, fatta di gesti tramandati, di valori custoditi e di una devozione che continua a vivere grazie all’impegno di tutta la comunità.

L’evento, che si terrà il 31 gennaio alle ore 21:00 presso Villa Josè Eventi a Baiano, sarà arricchito dalla musica e dall’intrattenimento di DJ Fox, per rendere la serata ancora più coinvolgente e capace di unire generazioni diverse sotto lo stesso obiettivo: far crescere e proteggere la nostra tradizione.

La Cena Pre-Asta è anche questo: uno spazio in cui il passato incontra il presente, dove la devozione per Santa Filomena diventa motore di partecipazione attiva, orgoglio paesano e responsabilità collettiva. Ogni sorriso, ogni brindisi, ogni presenza contribuisce a tenere viva un’eredità che non appartiene a pochi, ma a tutti.

Partecipare significa dire “noi ci siamo”. Per la nostra Santa, per il nostro paese, per ciò che siamo stati e per ciò che vogliamo continuare a essere.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione tramite DM o ai numeri indicati in locandina.

Non mancate: perché le tradizioni vivono solo se vengono condivise.

Siete tutti invitati.