Torna il Premio Ambasciatore del Sorriso ricorderà “Sergio Bruni”

Tutto pronto per la nona edizione del Premio Ambasciatore del Sorriso si ricorderà il maestro Sergio Bruni :cantautore, chitarrista e compositore italiano, noto come “ la storia d’a voce’e Napule” Simbolo del novecento napoletano . La manifestazione si svolgerà nel giorno del patrono della città “San Gennaro “ lunedi 19 Settembre nel Cortile del Maschio Angioino a partire dalle ore 19.00 . Il premio “Ambasciatore del Sorriso” è fondato dall’artista poliedrico Angelo Iannelli , organizzato dall’Associazione Vesuvius in collaborazione con il Comune di Napoli . Alla serata sarà presente la figlia del maestro Sergio Bruni , Adriana e il cantautore Lino Blandizzi che ha interpretato l’ultima sua incisione in duetto con il maestro intitolata “Ma Dov”e “

L’obbiettivo del premio Ambasciatore del Sorriso è includere , interagire, valorizzare e donare un sorriso ai meno fortunati , persone affetti da sindrome down, non vedenti, sordomuti , autistici e bambini che hanno subito violenza . La kermesse si avvale di importantissimi patrocini morali , vista la motivazione: Regione Campania, Esercito , For Diplomacy And Justice ,Diocesi di Napoli, Unicef , Telethon, Ordine Giornalisti Campania, i Conadi, Lions Club ,Confesercenti Campania,, Fondazione Città della Scienza, Simposio Delle Muse, Associazione Ciro Vive , i Comuni di: Salerno, Sorrento, Aversa, Piano di Sorrento, Nola, Casamarciano, Scisciano, Brusciano, Mariglianella, Marigliano, Visciano, Somma Vesuviana, San Giorgio a Cremano, Camposano, Saviano e Casola di Napoli.

Nel corso della manifestazione vi sarà la premiazione di un concorso poetico letterario ed artistico e quella degli artisti e operatori culturali che si sono particolarmente distinti per il loro impegno sociale e culturale :Ecco i nomi dei prossimi Ambasciatori del Sorriso : Adriana Bruni (figlia del maestro Sergio )Marco Maddaloni (campione mondiale Judo ) Vito Vicari (Ex Comandante Aeroporto Militare Capodichino) Emilia Narciso (Presidente Unicef Campania) Enzo Gragnaniello (cantautore) , Sailors( Majorettes ) Marco Sentieri (cantante) Vincenzo Schiavo (Presidente Confesercenti Campania ) Angela Procida (Campionessa mondiale nuoto) Michele Piccolo (Imprenditore) Enzo Costanza (comico –imitatore) Monica Cito (Giornalista) che ritireranno il premio del maestro Luigi Cali. Premiazioni e riconoscimenti anche per Pasquale santarpaia, anita de Vivo, Lorenzo Di Marino, Claudio Torino , Aurelia De Nunzio e tanti altri, attesi gli amici storici del premio “Ciro Poppella e Enzo Avitabile “

Inseriti nel Premio Ambasciatore del Sorriso “ I Percorsi D’arte XV Edizione” curati da Angelo Iannelli, testimonial gli artisti: Luigi Cali’ e Bruno Ciniglia . Confermata le presenze di diverse personalità che hanno sostenuto moralmente l’iniziativa . Protagonisti della serata saranno i ragazzi meno fortunati che si esibiranno sui brani di Sergio Bruni, glorificando la grande bellezza del cuore napoletano ,qualificandone la sua accoglienza verso il prossimo. Momento scenografico a cura dell’Accademia Maria Mauro. Tra gli ospiti il gruppo di ballo Passione Danza .Non mancheranno come nello stile iannelliano personaggi a sorpresa per questa ennesima esplosione di emozioni nel giorno di San Gennaro che pone Napoli capitale degli eventi socio culturali nel mondo. Presidente onorario del Premio e della Vesuvius A.P.S è l’icona delle tradizioni popolari, Marcello Colasurdo .La manifestazione sarà ripresa dai più importanti mass media regionali e nazionali .Presenteranno la manifestazione : Erennio De Vita , Edda Cioffi, Angelo Iannelli ed Emanuela Gambardella con le miss : Mara Mollo e Lucia Schettino. Prevista la presenza di personaggi dello spettacolo, delle istituzioni , della Chiesa e del sociale ,tutti uniti per donare un sorriso ai meno fortunati, per un premio entrato nel cuore di tutti.

Comunicato stampa Associazione Vesuvius