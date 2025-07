Torna il Baccalà Village: sapori autentici, natura e tradizione nella nuova edizione estiva firmata Antonio Peluso

Dopo il grande successo dell’edizione di Sarno, che ha inaugurato il tour 2025 con numeri da record e tanto entusiasmo, il Baccalà Village fa tappa a Nocera Superiore (SA), il 01–02–03 agosto 2025, nel cuore di una delle aree archeologiche più affascinanti della Campania.

Ideato dallo chef “scellato” Antonio Peluso, fondatore della rinomata Locanda del Baccalà di Marcianise, il format continua a portare in giro per la regione un’esperienza unica che unisce cibo, cultura e spettacolo, e che anche quest’anno porterà in scena uno dei grandi protagonisti della cucina mediterranea: il baccalà.

Tre giorni dedicati al gusto e alla convivialità nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Nocera Superiore: una location straordinaria dove enogastronomia, musica dal vivo e tradizione popolare si fondono in un viaggio sensoriale per tutte le età.

Orari di apertura:

Venerdì 01, sabato 02 e domenica 03 agosto: dalle 19:00 alle 24:00

Le novità del Baccalà Village 2025

Quest’anno lo chef Peluso presenta nuove ricette esclusive, ideate per l’occasione:

Fusilli freschi mantecati con baccalà e peperone crusco – un piatto che racconta il legame tra mare e terra

Pizza fritta con baccalà, capperi e olive – un grande ritorno

Pizza montanara con pomodoro e baccalà – esclusiva assoluta per la tappa di Nocera Superiore

Le formule del gusto:

Menù Sfizi – €10 | Menù Primo a scelta – €15 | Menù Secondo a scelta – €18 | Menù Completo (primo + secondo a scelta) – €25 Tutti i menù includono antipasto e una bevanda (vino o birra)

Programma Spettacoli

Evento patrocinato dal Comune di Nocera Superiore – Assessorato alla Cultura e Spettacoli

Venerdì 1 agosto: “Amici per Sempre” – Pooh Tribute Band

Sabato 2 agosto: Ciro Ceruti in “Shit Life – Vita da Attore”

Domenica 3 agosto: Omaggio a David Foster con Francesco Corvino, Daniele Blaquier e Sonia Mosca

Dopo Nocera Superiore, il tour farà tappa anche a Minori (28-29-30-31 agosto), nell’ambito del festival Gusta Minori e Caivano (12-13-14 settembre), nell’ambito della Festa de “L’Identità”.

“Mi piace portare in giro e divulgare il baccalà: un tempo pesce povero, oggi è diventato chic e si mangia 365 giorni l’anno, non solo a Natale.” — Chef Antonio Peluso