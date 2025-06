Torna a Nola il Mercato della Terra: sapori, tradizioni e biodiversità domenica 15 giugno in Villa Comunale

orna l’appuntamento a Nola con il Mercato della Terra domenica 15 giugno, dalle ore 9 alle 13, in Villa Comunale per la spesa buona, pulita e giusta di Slow Food.

Un’edizione particolarmente ricca, dedicata ai profumi e ai sapori del territorio, nell’ambito della rassegna culturale “Maggio dell’Arte”, promossa dalla Pro Loco di Nola con il sostegno della Regione Campania e dell’amministrazione comunale.

Alle ore 10.30 è previsto il Laboratorio del Gusto “Il ragù del cullatore”, in collaborazione con Eccellenze Nolane – Agriturismo di Città, in cui è possibile assaggiare la tradizionale salsa locale a base di San Marzano DOP e Antico pomodoro di Napoli, preparata per dare energia ai cullatori impegnati nel trasporto dei Gigli.

Con l’arrivo dell’estate Slow Food Agro nolano ci conduce – come ogni terza domenica del mese – alla scoperta delle produzioni stagionali, attraverso la valorizzazione dell’importante biodiversità del territorio e delle produzioni di qualità della nostra regione.

Un appuntamento fisso che sta riscontrando sempre più successo, insieme all’altro Mercato della Terra promosso a Marigliano in Piazza Municipio ogni prima domenica del mese.

Sui banchi del Mercato è possibile trovare tanti prodotti locali, freschi e rigorosamente di stagione: verdure, frutta, legumi, conserve, formaggi vaccini e ovini, salumi, miele, succhi e confetture artigianali, uova, pane, dolci e farine di grani antichi, olio extravergine di oliva, vini, birre e tanto altro ancora.

I prodotti sono presentati e raccontati direttamente da chi li produce, rispettando metodi ambientalmente sostenibili, proposti a prezzi equi sia per chi compra che per chi vende.