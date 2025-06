Il Comune di Montefusco (AV) conferisce la Cittadinanza Onoraria all’Arma dei Carabinieri

L’amministrazione comunale di Montefusco conferirà venerdì 20 giugno p.v., presso l’ex Carcere Borbonico, la Cittadinanza Onoraria all’Arma dei Carabinieri in segno:

“di riconoscenza per l’alto senso del dovere e della fedeltà dimostrati a favore dello Stato e delle sue Istituzioni, per il contributo e gli interventi di prevenzione, vigilanza, repressione e controllo del territorio, per la difesa e sicurezza dei cittadini e della Comunità e per il fondamentale ruolo svolto dai Carabinieri in occasione di eventi drammatici dovuti ad eccezionali avversità atmosferiche o emergenza calamitose, inclusa l’emergenza sanitaria COVID- 19, nelle quali assicurano soccorso alla popolazione e coordinamento delle forze in campo”.

La cerimonia che si terrà dalle ore 17.00 alla presenza del Gen. D. Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri Campania, nonché di Autorità civili, religiose e militari, sarà accompagnata dalle note della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, in una solenne cornice composta da Carabinieri in Grande Uniforme.