TAURANO. Sebastiano Thomas Angieri, il “Coiffure” che trasforma i tagli in arte

Va in giro per i quartieri con una sedia, gli attrezzi del mestiere e un videomaker al seguito. Si chiama Sebastiano Thomas Angieri, ma sui social è conosciuto come Coiffure: un giovane barbiere diventato virale su TikTok, dove ha collezionato milioni di visualizzazioni, e seguito da oltre 20 mila fan su Instagram.

La sua passione nasce presto, a soli 11 anni, quando dopo la scuola cominciava a tagliare i capelli ai compagni. Nel 2020 apre il suo primo salone a Taurano (Avellino), dove i clienti lo definiscono “magico”: per loro non taglia semplicemente i capelli, li dipinge.

Il sogno nel cassetto

“Aprire saloni con il mio nome in tutta Italia, l’ho sempre desiderato da quando ho iniziato a tagliare i capelli.”

Il suo motto