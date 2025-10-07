Tufino, pulizia a regola d’arte del canale di scolo lungo via Nazionale delle Puglie: un plauso all’amministrazione comunale

Il Comune di Tufino è intervenuto nei giorni scorsi con un’azione di manutenzione tanto attesa quanto necessaria: la ripulitura completa del canale di scolo che costeggia via Nazionale delle Puglie, fino al confine con Avella.

L’intervento ha permesso di rimuovere detriti, fango e vegetazione che nel tempo avevano ostruito il corretto deflusso delle acque, restituendo piena efficienza al sistema di smaltimento e prevenendo così il rischio di allagamenti durante le piogge torrenziali.

Un’operazione eseguita a regola d’arte, che testimonia l’attenzione dell’amministrazione comunale verso la sicurezza e il decoro del territorio. I residenti hanno accolto con favore i lavori, riconoscendo l’importanza di una manutenzione costante per evitare disagi e danni in caso di maltempo.

Un plauso va dunque al Comune di Tufino e agli operatori impegnati nell’intervento, che con impegno e professionalità hanno reso più sicura e decorosa una delle arterie principali di collegamento dell’area.