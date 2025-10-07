Tragedia sul lavoro a Trecase (Napoli)

Un grave incidente è avvenuto questa mattina in via Capitano Rea 186, a Trecase, nel Vesuviano.

Un carpentiere di 61 anni, Francesco De Simone, è morto dopo essere stato colpito alla testa da una trave in muratura caduta dal primo piano di una villetta in ristrutturazione.

L’uomo è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, che stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Dai primi accertamenti emergerebbe che il cantiere non fosse in regola e che mancassero le autorizzazioni necessarie. La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia e ha posto sotto sequestro il cantiere.