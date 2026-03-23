Successo a Napoli per la compagnia “Zigo Zago” di Sperone: teatro e solidarietà all’Istituto Smaldone

Una serata all’insegna del sorriso, della condivisione e della solidarietà. La compagnia teatrale “Zigo Zago” di Sperone è stata protagonista a Napoli, presso l’Istituto Filippo Smaldone, dove ha portato in scena lo spettacolo “Mo’ ce pensa mamma”.

L’evento si è svolto su invito della dirigente Suor Caterina Bufi, che ha voluto fortemente questa iniziativa, trasformando il teatro in un momento di incontro e partecipazione per tutta la comunità.

Risate e applausi per uno spettacolo coinvolgente

La rappresentazione ha conquistato il pubblico sin dalle prime battute, regalando momenti di autentico divertimento. Tra ironia, tradizione e scene di vita quotidiana, “Mo’ ce pensa mamma” ha saputo coinvolgere gli spettatori, strappando applausi e tante risate.

Gli attori della compagnia “Zigo Zago”, con la loro passione e spontaneità, hanno dimostrato ancora una volta quanto il teatro amatoriale possa essere capace di emozionare e unire.

Una serata dal grande valore sociale

Ma non solo spettacolo. L’iniziativa aveva anche uno scopo benefico, rendendo la serata ancora più significativa. Teatro e solidarietà si sono intrecciati in un evento che ha saputo coniugare leggerezza e impegno.

Un’occasione importante anche per rafforzare il legame tra territori, con la comunità di Sperone che ha portato la propria arte nel cuore di Napoli.

Cultura che unisce

La partecipazione calorosa del pubblico e l’entusiasmo degli organizzatori confermano il successo dell’iniziativa. La compagnia “Zigo Zago” si conferma una realtà viva e dinamica, capace di portare in scena non solo spettacoli, ma veri momenti di condivisione.

Una serata riuscita, che lascia il segno e che dimostra, ancora una volta, come il teatro possa essere uno strumento potente per unire, emozionare e fare del bene.