Avellino, sequestrato chiosco abusivo di panini in centro: mancavano licenze e requisiti sanitari

Prosegue l’azione della Guardia di Finanza di Avellino contro l’abusivismo commerciale e le attività economiche irregolari. Nel corso di controlli mirati, i militari del Gruppo di Avellino – insieme al personale del Dipartimento Prevenzione dell’ASL – hanno individuato in centro città un chiosco ambulante che preparava e somministrava panini e vivande senza alcuna licenza né autorizzazione sanitaria.

L’attività, che veniva addirittura promossa attraverso la piattaforma social TikTok, dove la titolare contava migliaia di follower, operava in totale evasione d’imposta e senza rispettare le norme igienico-sanitarie previste dalla legge.

I finanzieri hanno proceduto al sequestro amministrativo delle attrezzature e dei prodotti alimentari utilizzati, tra cui hot dog, panini, salse, snack e frutta secca. Contestualmente, la titolare è stata segnalata al Sindaco di Avellino per commercio ambulante abusivo in violazione della legge regionale campana n. 7/2020.

Parallelamente, l’ASL ha disposto la chiusura immediata (“ad horas”) dell’attività per assenza di titolo autorizzativo e per il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari, in violazione del regolamento europeo CE 852/04.

L’operazione rientra nel piano di contrasto all’economia sommersa messo in atto dalle Fiamme Gialle irpine, con l’obiettivo di garantire correttezza, tutela dei consumatori e condizioni di concorrenza leale a favore degli operatori

regolari.