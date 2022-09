Speaking at Home: il sito giusto per imparare l’inglese velocemente

Imparare l’inglese e padroneggiarlo con sicurezza è fondamentale al giorno d’oggi, a prescindere dal settore lavorativo in cui si opera. Al giorno d’oggi, per raggiungere questo risultato in tempi brevi è possibile fare riferimento all’online. Il web ha cambiato tantissimo l’approccio alla formazione e all’apprendimento delle lingue in particolare.

A dimostrazione di ciò, è possibile chiamare in causa il successo di siti come Speaking at Home. Questo portale è una risorsa davvero preziosa per chi vuole migliorare il proprio inglese. Non importa il livello da cui si parte: sul portale di speaking at home è possibile dare una svolta alla padronanza della lingua anche se si è principianti.

Flessibilità e convenienza

Flessibilità e convenienza: ecco due delle parole chiave che caratterizzano il mondo di Speaking at Home. Questo sito, infatti, permette di acquistare sia singole lezioni, sia pacchetti di più incontri, scegliendo anche la durata di ciascuno di essi. Si può infatti optare per lezioni di mezz’ora, così come per full immersion di 60 minuti.

Tutto avviene ovviamente via Skype. In questo modo è possibile concretizzare un notevole risparmio sia di tempo, sia di denaro senza mai sacrificare la qualità dell’insegnamento.

Il metodo

Il metodo di Speaking at Home si basa sulla personalizzazione. Quando ci si approccia allo studio dell’inglese, lo si fa per numerosi motivi. C’è chi ha in progetto un trasferimento all’estero per lavoro, chi deve iscriversi a un ateneo internazionale e chi, invece, vuole migliorare l’inglese per motivi sentimentali. Da non dimenticare è anche il caso dello studente che si prepara all’esame per una certificazione internazionale (p.e. il TOEFL o un esame Cambridge English).

In tutte le situazioni, il percorso formativo viene cucito in maniera customizzata sulle esigenze e sul livello del singolo studente. Il metodo Speaking at Home prevede altresì percorsi dedicati al business english.

Materiali accessibili e insegnanti madrelingua

Negli ultimi anni, il successo del brand Speaking at Home è diventato una realtà impossibile da ignorare nel campo dell’insegnamento delle lingue online. A rendere unico questo progetto ci pensa anche la facilità nell’accesso ai materiali di studio. Ogni studente, infatti, può richiedere senza problemi al docente l’audio della lezione, così da sentirlo tutte le volte che vuole e da migliorare ulteriormente il suo inglese.

Con lezioni che vengono somministrate su Skype, Speaking at Home permette di studiare inglese da qualsiasi dispositivo. Non importa che ci si trovi seduti a casa davanti al pc o in treno con solo lo smartphone a disposizione: la tecnologia e il web arrivano ovunque. A far sì che tutto risulti ancora più confortevole per lo studente c’è anche la possibilità di scegliere in anticipo gli argomenti dei momenti di conversazione, così da rendere il tutto più vicino e affine alle proprie passioni.

Una parentesi a parte deve essere dedicata agli insegnanti. Speaking at Home annovera nel suo corpo docente solo madrelingua. Sul sito è presente una pagina specifica dove è possibile visionare riassunti con tutti i dettagli sul profilo professionale dei singoli insegnanti. Si tratta di un vantaggio non indifferente. In questo modo, si può scegliere il docente sulla base non solo delle sue origini – l’inglese, come ben si sa, può cambiare molto da Paese a Paese per quanto riguarda pronuncia ed espressioni idiomatiche – ma anche tenendo conto delle sue competenze al di là della lingua.

Ultimo ma non meno importante aspetto riguarda la possibilità di ascoltare brevi audio con la voce dei singoli insegnanti.

Prezzi competitivi, possibilità di studiare inglese sentendosi a proprio agio – sono tante le persone che si sentono a disagio nel parlarlo davanti ad altri – e insegnanti esperti: tutto questo è il mondo di Speaking at Home, un progetto rivoluzionario che permette a tutti di svoltare nella padronanza della lingua anglosassone.