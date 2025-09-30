SIRIGNANO/MUGNANO, il Centro “L’Unione” propone la riqualificazione dell’ex ambulatorio comunale. Ma dal Comune ancora nessuna risposta

Il Centro Sociale Anziani e Pensionati Intercomunale “L’Unione”, guidato dal presidente Carmine Bianco, ha presentato ufficialmente al Comune una richiesta di convenzione per l’utilizzo e la riqualificazione dell’ex ambulatorio comunale, oggi in stato di abbandono.

La proposta, sostenuta anche da una relazione tecnica a firma dell’ingegnere Angelo Mancuso, mira a trasformare la struttura in un polo sociale e culturale intercomunale a disposizione non solo degli anziani ma di tutta la collettività del Baianese.

Il progetto di riqualificazione

Il piano prevede interventi per circa 25.500 euro, con la possibilità di una realizzazione parziale da 9.900 euro per rendere subito fruibile una parte dell’immobile.

Gli spazi riqualificati ospiterebbero sale per attività teatrali, musicali e formative, aree esterne per il gioco dei bambini e il relax, piste di bocce e luoghi di aggregazione.

Finalità sociali

Il Centro “L’Unione”, realtà senza scopo di lucro, evidenzia l’importanza del progetto:

«Non vogliamo solo un luogo per gli anziani, ma un punto di incontro aperto e inclusivo, capace di dare servizi e opportunità a tutta la comunità», si legge nella richiesta inoltrata al Comune.

L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare solitudine ed emarginazione, favorendo la socializzazione intergenerazionale e il sostegno alle fasce più deboli.

L’incontro di Sirignano

Il tema è stato discusso lo scorso 30 settembre 2025, in un incontro ospitato dal Comune di Sirignano con la partecipazione delle associazioni mandamentali e dei cittadini.

Il nodo istituzionale

Tuttavia, gli enti locali non hanno ancora dato una risposta ufficiale. Secondo indiscrezioni, il Comune di Mugnano del Cardinale, proprietario dei locali, avrebbe cambiato orientamento a causa della presenza di altre richieste di utilizzo per la stessa struttura.

Una decisione che, se confermata, rischia di lasciare in sospeso un progetto dal forte valore sociale e culturale, pensato per restituire vita a uno spazio oggi inutilizzato e per offrire nuove opportunità di inclusione e aggregazione a tutta la comunità.