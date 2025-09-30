Calcio Serie B. Padova-Avellino 2-2, il tabellino

Padova (3-5-2): Fortin; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi (76’ Crisetig), Harder (83’ Pertinhes), Varas (76’ Di Maggio), Favale (56’ Barreca); Bortolussi, Buonaiuto (56’ Lasagna). A disposizione: Mouquet, Sorrentino, Belli, Seghetti, Ghiglione, Villa, Tumiatti. All.: Andreoletti.
Avellino (3-4-2-1): Iannarilli; Cancellotti (82’ Simic), Fontanarosa, Enrici; Missori (71’ Russo), Kumi, Palmiero (82’ Palumbo), Milani; Insigne (61’ Besaggio), Biasci; Lescano (71’ Crespi). A disposizione: Daffara, Pane, Cagnano, Manzi, Gyabuaa, Armellino, Panico. All.: Biancolino.
Arbitro: Rapuano di Rimini
Assistenti: Miniutti di Miniago e Zanellati di Seregno
Quarto uomo: Poli di Verona
Note: ammoniti Favale, Di Maggio (P) Russo (A); recupero p.t. 2, s.t. 4′
Reti: 9′ Sgarbi (P), 29′ Buonaiuto (P), 30′ Biasci (A), 43′ Lescano (A).
L’Avellino nella sesta gara di campionato ottiene un prezioso pareggio a Padova, il quinto utile di fila. Al doppio vantaggio padovano hanno risposto Biasci e Lescano. Si sblocca così l’argentino. I gol tutti nel primo tempo. Sabato arriva il Mantova al Partenio Lombardi.