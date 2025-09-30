Avellino, tragedia a San Tommaso: 83enne si toglie la vita con un fucile

AVELLINO – Dramma questa mattina nel quartiere San Tommaso, dove un uomo di 83 anni si è tolto la vita esplodendo un colpo di fucile a poca distanza dalla sua abitazione, nei pressi del campo sportivo.

Secondo le prime ricostruzioni, a dare l’allarme sono stati i familiari, svegliati dal rumore dello sparo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine, ma per l’anziano non c’era ormai più nulla da fare.

L’area è stata transennata per consentire gli accertamenti di rito e la raccolta degli elementi utili alle indagini. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i Carabinieri e la Polizia per chiarire i contorni dell’accaduto.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di San Tommaso, dove l’uomo era conosciuto. Resta il dolore dei familiari e l’incredulità di amici e vicini per una tragedia improvvisa.