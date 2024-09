Asd Sandro Abate: Ingaggiato Mohamed Boullouh Zirari, Stella del Futsal Marocchino per la Stagione 2024-2025

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2024-2025 il diritto alle prestazioni sportive di Mohamed Boullouh Zirari, detto Moahbz, classe 2005, ruolo laterale, nato in Marocco, con passaporto anche spagnolo. E’ tra i punti fermi della nazionale di futsal del Marocco, impegnato nella FIFA Futsal World Cup 2024 in Uzbekistan.

Moahbz ha giocato nell’AE Bellsport, nel Club Cornella Futbol Sala, nel Valdepenas. Nel gennaio 2024 arriva nel campionato italiano di Serie A per vestire la maglia dell’ Italservice Pesaro dove realizza 8 reti in 11 gare. Nel 2022 è stato giudicato come “miglior ala sinistra” del campionato nazionale con la maglia dell’ AE Bellsport. Nel 2023 è stato capocannoniere del Torneo Internazionale U19 di Poreč con il Marocco, con cui è arrivato in finale. Nel 2024 è stato vincitore del torneo internazionale del Vietnam sempre con il Marocco.

“Sono onorato e felice di vestire la maglia della Sandro Abate, ringrazio il Club per la fiducia – dichiara Mohamed Boullouh Zirari – ci attende un campionato impegnativo e ricco di sfide che per chi ama il futsal sono tutte da vivere e noi daremo battaglia. Arrivo in un gruppo affiatato, con un allenatore di grande esperienza. MI immergerò nel lavoro quotidiano per arrivare al meglio alla prima di campionato, non vedo l’ora di conoscere i nostri tifosi, calorosi e passionali come pochi. Ci divertiremo. Forza Sandro Abate!”