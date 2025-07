Saldi, avvio boom al Vulcano Buono: oltre 50mila presenze nel primo week end

Un avvio di stagione estiva all’insegna del divertimento e della partecipazione per il Vulcano Buono di Nola, che registra numeri da record nei primi giorni di saldi. Oltre 50mila visitatori hanno scelto di trascorrere il primo weekend di sconti all’interno della struttura, facendo segnare un +20% di presenze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Una partenza che conferma il forte legame tra il Vulcano Buono e il suo pubblico, attratto non solo dalle numerose offerte dei punti vendita, ma anche dal ricco programma di intrattenimento estivo. Grande successo, infatti, per il live di Enrico Nigiotti che ha emozionato il pubblico con un concerto coinvolgente, inaugurando nel migliore dei modi la rassegna “Vulcano Buono Music Emotion 2025”.

Il cartellone musicale proseguirà con nuovi appuntamenti pensati per soddisfare gusti e generazioni diverse, offrendo serate all’insegna della musica e dello shopping.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 10 luglio, quando sul palco del Vulcano Buono saliranno gli SLF (Solo La Fam) con un concerto a ingresso gratuito. La rassegna proseguirà poi con:

Giovedì 17 luglio: Alfa – concerto a ingresso a pagamento, biglietti già in prevendita su TicketOne e VivaTicket

Venerdì 18 luglio: Francesco Renga – concerto con ingresso a pagamento per l’accesso con posto a sedere; i biglietti sono disponibili su TicketOne e Vivaticket. Per chi desidera l’accesso in piedi, l’ingresso è libero ma è necessaria la prenotazione su AzzurroService.net

Giovedì 31 luglio: Clara – concerto a ingresso gratuito.

Tutti i biglietti si possono acquistare o prenotare anche presso l’infopoint del centro in piazza Capri, fino ad esaurimento disponibilità. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30. In ciascuna di queste serate l’esperienza sarà doppia: oltre alla musica dal vivo, il pubblico potrà vivere l’atmosfera speciale dello “Shopping Serale”, con la galleria commerciale aperta eccezionalmente oltre le ore 22:00. Un’occasione unica per unire lo shopping alle emozioni della musica live, approfittando degli sconti previsti dai saldi estivi e della vasta offerta enogastronomica del Centro. Vulcano Buono si conferma così ancora una volta punto di riferimento per l’intrattenimento e lo shopping in Campania, offrendo al suo pubblico un’estate ricca di eventi e opportunità da non perdere.