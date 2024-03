Premio Candelaio Junior 2024. Un premio alla scrittrice Filomena Carrella per l’Isola che c’è (Edizioni Il Papavero)

Nola, 6 marzo 2024 – L’Associazione PassePartout di Nola è lieta di annunciare il tanto atteso Premio Candelaio Junior Giordano Bruno, un riconoscimento dedicato alla promozione della cultura e della letteratura per ragazzi, ispir ato alla figura di Giordano Bruno. L’evento avrà luogo presso il prestigioso Museo Archeologico di Nola giovedì 7 marzo 2024 alle ore 10.00 e sarà un momento di celebrazione per l’arte della scrittura destinata ai giovani lettori.

Il Premio Candelaio Junior, giunto alla sua nona edizione, è un omaggio alla memoria di Giordano Bruno, filosofo, scrittore e pensatore del Rinascimento, nativo proprio di Nola. Bruno è stato un pioniere del libero pensiero e della conoscenza, e il premio che porta il suo nome mira a promuovere gli ideali di libertà intellettuale e creatività, che sono alla base della sua eredità.

Quest’anno, tra i premiati, ci sarà anche la scrittrice e giornalista Filomena Carrella la quale sarà insignita del Premio Candelaio Junior per il suo straordinario contributo alla letteratura per ragazzi con il suo libro “L’Isola che c’è”, edito da Edizioni Il Papavero. Quest’opera ha saputo catturare l’immaginazione dei giovani lettori, trasportandoli in un viaggio avventuroso e stimolante, ricco di insegnamenti e spunti di riflessione.

Il Premio Candelaio Junior non è solo un riconoscimento per l’eccellenza letteraria, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza della cultura per l’infanzia e l’adolescenza. Le opere destinate ai giovani lettori svolgono un ruolo fondamentale nella formazione di nuove generazioni di individui pensanti, creativi e consapevoli. Questo premio mira a valorizzare gli autori che dedicano il loro talento e impegno a questo nobile compito, ispirando e arricchendo le menti dei nostri ragazzi.

A rendere speciale l’evento ci saranno le esibizioni di due giovani talenti musicisti: Alexander Manzo ed Emanuele Manna.

“Sono davvero felice ed onorata di questo premio per tanti buoni motivi. Il primo sicuramente per il riconoscimento alle mie due passioni più grandi, scrivere e insegnare alle future generazioni. Inoltre ricevere un premio dedicato alla figura del grande e immenso Giordano Bruno, non può che rendermi onorata. Ringrazio la giuria del premio e in particolare la direttrice artistica e fondatrice del suddetto Rosa Barone, e tutta l’Associazione PassePartout di Nola. E ringrazio anche tutti i ragazzi e le persone che hanno reso importante il mio lavoro e il mio libro” – commenta l’autrice

L’invito per partecipare alla giornata è aperto tutti,amanti della letteratura per ragazzi e della cultura in generale, che celebra non solo il talento di Filomena Carrella, ma anche l’eredità di Giordano Bruno e l’importanza di nutrire la mente dei nostri giovani con storie che li accompagnino per tutta la vita.

Per ulteriori informazioni sul Premio Candelaio Junior e sull’evento di premiazione, vi invitiamo a contattare l’Associazione PassePartout di Nola.