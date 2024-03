Sequestro di 10.635 kg di Pellet non conforme a Benevento: Operazione delle Fiamme Gialle per la Sicurezza dei Consumatori

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Benevento, hanno sottoposto a sequestro amministrativo 10.635 kg di pellet non conforme al Codice del Consumo.

In particolare, nell’ambito di mirate attività in materia di sicurezza prodotti, i Finanzieri della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Benevento hanno individuato nella provincia di Benevento un operatore commerciale che deteneva presso il proprio deposito, pronti per la vendita, numerosi bancali di pellet da riscaldamento, risultati privi di qualsivoglia informazione prevista dalla normativa vigente, ossia, l’indicazione dell’origine del prodotto e la sua composizione, la sede legale del produttore o semplicemente la tipologia di legno utilizzata per produrlo.

Solo l’apposizione di tali indicazioni, garantisce all’acquirente finale la qualità del prodotto e, soprattutto, il suo utilizzo in piena sicurezza.

Il responsabile dell’attività commerciale, al quale sono state comminate le previste sanzioni, è stato segnalato alle competenti Autorità.

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.