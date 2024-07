BAGNOLI IRPINO. Letture dal Bosco: Festival Letterario tra Natura e Libri

Si terrà il prossimo 21 luglio, dalle ore 11.00 alle ore 17.00, presso il suggestivo Piano dei Vaccari a Bagnoli Irpino, il festival letterario “Letture dal Bosco”.

Ideato dallo scrittore Giuseppe Tecce, in collaborazione con la casa editrice Graus Edizioni e con il patrocinio del Comune di Bagnoli Irpino e della Provincia di Avellino, l’evento celebra l’arte della lettura immersi nella natura, avvicinando le persone attraverso performance coinvolgenti.

Il festival sarà presentato da Grazia Caruso e vedrà la partecipazione dell’autore Giuseppe Tecce con le sue recenti uscite Ljuba. Senza scarpe e Tramonti occidentali, e dell’autrice Marta Krevsun con i suoi libri Infiniti Frammenti dell’Anima e Orfani Emozionali. I Bambini senza Tempo. La giuria, composta da personalità di spicco del mondo letterario e teatrale, sarà formata dall’editore Pietro Graus, dall’attore e direttore del Teatro D’Europa di Avellino Luigi Frasca, e dall’esperta di letteratura contemporanea Rosa Anna Lemmo.

I veri protagonisti del festival saranno i lettori, invitati a partecipare attivamente con le loro interpretazioni. L’evento è gratuito e aperto a tutti; sarà necessario presentarsi la mattina del festival e compilare un modulo di partecipazione. Ogni lettore avrà cinque minuti di tempo per leggere un brano assegnato, comprenderlo e decidere come interpretarlo. Seguirà la performance interpretativa, dopo la quale la giuria esprimerà il proprio voto da 1 a 10.

La corona di fiori, simbolo del festival, verrà posta sul capo del lettore durante la sua performance e sarà passata al lettore successivo. I primi tre lettori con le votazioni più alte riceveranno premi unici realizzati da Avventura di Latta, un’officina sociale di artigianato artistico di Napoli.

Come apertura del festival, Marta Krevsun parlerà del benessere psico-fisico e spirituale e, in qualità di Counselor Professionista, proporrà alcune tecniche pratiche. Al termine della giornata, invece, l’associazione Sabba de Nuce eseguirà un rito di ringraziamento al Piccolo Popolo. Sabba de Nuce è un’associazione di Benevento che si propone di incarnare lo spirito delle antiche Janare, realizzando gli antichi riti delle streghe.

“Letture dal Bosco” non è solo un evento letterario, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio come centro di cultura e arte, attrattivo non solo per gli appassionati di letteratura, ma anche per chi cerca esperienze culturali immerse nella natura.

Libri Presentati: