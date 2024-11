Palma Campania celebra la XXV edizione del Premio Vincenzo Russo: cultura e memoria tra ospiti d’eccezione

PALMA CAMPANIA – Sono il giornalista Domenico Iannacone, gli scrittori Maurizio De Giovanni e Roberto Napoletano ed il cantante Petit gli ospiti d’eccezione della XXV edizione del Premio Vincenzo Russo, in programma nell’ambito delle Giornate Russiane, dal 16 al 19 novembre, a Palma Campania.

Queste le “primizie” emerse nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’appuntamento, che si è svolta presso il palazzo municipale di Palma Campania.

Tappa finale di una rassegna culturale che, nel tempo, ha assunto sempre maggiore rilievo e prestigio nel nostro territorio, il Premio Vincenzo Russo è ispirato agli ideali umani e morali del più celebre cittadino che la storia di Palma Campania abbia mai avuto: Vincenzo Russo, scrittore e politico giacobino, tra i protagonisti e martire della Rivoluzione Napoletana del 1799.

L’evento – organizzato dal Comune di Palma Campania e con il patrocinio della Società Napoletana di Storia Patria, dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, della Città Metropolitana di Napoli e della Regione Campania – sarà presentato dalla giornalista Pina Stendardo e si svolgerà nella giornata di martedì 19 novembre, dalle ore 19:00, presso la chiesa del SS. Rosario e Corpo di Cristo di via Municipio.

Il programma prevede inizialmente la premiazione dei vincitori del concorso riservato a tutti gli alunni delle scuole del territorio nazionale, che ci sono cimentati nella realizzazione di video ispirati al tema “La Guerra e il desiderio di potenza”. In seguito, ci sarà la presentazione del monologo “Ultimo discorso di Vincenzo Russo a sé stesso”, di Enzo Rega, riadattato ed interpretato dall’attore Ciro Capano.

A seguire la lectio magistralis di Domenico Iannaccone, che affronterà le tematiche della società attuale, rifacendosi agli ideali ed ai principi ispiratori del pensiero di Vincenzo Russo.

Quindi, si passerà alla premiazione degli ospiti Maurizio De Giovanni, Roberto Napoletano e Petit e delle eccellenze del territorio che si sono distinte in ambito nazionale ed internazionale: si tratta di Alessandra Nigro (Prefetto di Nuoro), Aniello Murano (Professore presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli), Giuseppe Nunziata (Direttore UOC Ematologia Asl Caserta, Ospedale Moscati di Aversa – Professore di Ematologia presso l’Università Vanvitelli di Caserta), Silvio Martino (Speaker Rai Radio), Gaetano Fernandez (Vincitore del Banking Awards 2024 – Premio Best Manager Under 35 in Banking) e Nello Gatti (Comunicatore del Vino e Sommelier Internazionale).

A tutti loro sarà consegnato il Premio, realizzato dall’artista Domenico Sepe.

«Siamo orgogliosi di dare seguito e sempre maggiore impulso a questa rassegna culturale, che dà lustro a Palma Campania ed accoglie dal 16 al 19 novembre tanti ospiti illustri. Vincenzo Russo è un esempio da seguire e da far conoscere, soprattutto ai giovani del nostro tempo, che hanno bisogno di riferimenti importanti nel corso della loro formazione e crescita», ha dichiarato Nello Donnarumma, sindaco di Palma Campania.

«Celebriamo i 25 anni di questa manifestazione con la consapevolezza di dover fare sempre di più per trasferire alle nuove generazioni lo spirito d’intraprendenza, il coraggio e l’etica del nostro concittadino più illustre: Vincenzo Russo. Come Amministrazione Comunale ci impegniamo a profondere il massimo impegno affinché i principi di libertà e di democrazia, punti cardinali del pensiero di Russo, siano conosciuti, conservati e valorizzati», ha aggiunto Elvira Franzese, presidente del consiglio comunale.