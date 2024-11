Gesualdo si accende di magia: al via la terza edizione dei mercatini di Natale

Gesualdo: tutto pronto ai nastri di partenza per la terza edizione dei mercatini di Natale. Per questa edizione davvero speciale l’amministrazione comunale ha voluto fare le cose fatte per bene e curare al massimo ogni dettaglio. I mercatini di Natale sono ormai un appuntamento fisso, consolidato e tanto atteso dai gesualdini che riceveranno tantissimi ospiti dai paesi limitrofi ma anche da fuori provincia e fuori regione. Tantissime sono le prenotazioni per vedere il nuovo look del castello del principe Gesualdo addobbato come non mai per l’evento che avrà inizio il 16 novembre e si svolgerà tutti i sabato e le domeniche fino al 26 dicembre con ingressi dalle ore 9:30. Il castello si prepara ad ospitare grandi e piccini, scuole, organizzazioni e chiunque voglia tuffarsi nella magia del Natale e vivere un atmosfera davvero incantata. Si tratta di un evento fortemente voluto e sostenuto dall’amministrazione comunale di Gesualdo. In particolare, la consigliera delegata alle attività produttive Antonella Solomitache ha dichiarato: “ci mettiamo davvero tanto entusiasmo, energia, lavoro, passione, testa e cuore per questo evento del Natale. Ci saranno tante novità che i gesualdini ed i visitatori potranno vivere quest’anno al castello di Gesualdo. E’ stato un lavoro di squadra di tutta l’amministrazione. Ho il piacere di coordinare questo evento e lo faccio davvero con molta energia, ci metto tutta me stessa e la voglia di regalare ai visitatori un momento di magia per il prossimo Natale”. Soddisfazione anche da parte del sindaco di Gesualdo l’Avv. Domenico Forgione: “la continuità degli eventi, la valorizzazione del nostro patrimonio artistico, culturale e storico passa anche attraverso questi eventi che riguardano il Natale ma che sono poi l’occasione per far conoscere ancora meglio il nostro borgo. Ci stiamo impegnando su questo fronte e sono molto soddisfatto della sinergia che tutti gli amministratori ci stanno dimostrando per questa occasione e per il lavoro di squadra che stanno facendo. Consentitemi di dire che i gesualdini possono essere orgogliosi di questo evento”. Fiore all’occhiello di questo Natale 2024 al borgo di Gesualdo saranno le visite guidate al centro storico e la mostra “Pulviscolo mediterraneo”. Grazie a questa mostra di quadri, sculture e fotografie rivivranno appieno i palazzi storici Pisapia e Mattioli che ospiteranno questo evento sempre a partire dal 16 novembre 2024 e fino al 12 di gennaio 2025. La voglia di stupire continua perché si coglie l’opportunità dei mercatini natalizi per valorizzare la cittadella, i palazzi storici, le chiese ed il castello in un percorso di valorizzazione dell’offerta turistica e culturale dei piccoli borghi. Non mancate vi aspettiamo a Gesualdo per vivere la magia del Natale tra storia e tradizioni.