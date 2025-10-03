Sant’Anastasia, consegnata la nuova caserma dei Carabinieri

SANT’ANASTASIA — Dopo anni di attesa, la città avrà finalmente una stazione dei Carabinieri pienamente operativa. L’edificio di via Primicerio, recentemente sottoposto a lavori di adeguamento, è stato consegnato ieri all’Arma con la firma del verbale di consegna.

Alla cerimonia erano presenti il maggiore Pietro Barrel, comandante della Compagnia di Castello di Cisterna, e la dott.ssa Maria Antonietta Converti, in rappresentanza del Prefetto di Napoli.

Una sede attesa da tempo

Secondo le autorità locali, gli interventi hanno reso la struttura idonea alle esigenze operative dei Carabinieri. La caserma, attesa da anni dalla comunità di Sant’Anastasia, sarà a breve inaugurata ufficialmente in un momento pubblico che segnerà l’inizio della piena attività.

Il ruolo dell’Arma sul territorio

Nel frattempo, l’amministrazione ha voluto ringraziare il comandante Sabatino Russo e i militari che, nonostante l’assenza di una sede definitiva, hanno continuato a operare sul fronte della prevenzione e della repressione. “Hanno garantito sicurezza alla nostra comunità in mesi difficili”, è stato sottolineato.

Prossimi passi

Con l’inaugurazione ormai imminente, Sant’Anastasia si prepara a vedere concretizzato un presidio istituzionale che rappresenta non solo un rafforzamento delle attività di controllo, ma anche un simbolo di stabilità e legalità per il territorio.