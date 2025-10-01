BAIANO.L’ Incontro… in trasferta sul Laceno. Onore alla leggerezza e bontà dell’ enogastronomia dell’Altopiano

01/10/2025 binews.it BAIANO, EVIDENZA 0

BAIANO.L’ Incontro... in trasferta sul Laceno. Onore alla leggerezza e bontà dell’ enogastronomia dell’Altopiano

 Alto indice di gradimento per la leggerezza e la bontà delle pietanze servite, con immancabile omaggio – noblesse oblige – reso a funghi porcini e tartufo, rinomate tipicità colturali del Laceno, la fatata e magnifica località dell’Altopiano di Bagnoli Irpino.

Onorato al meglio dell’ormai tradizionale convivialità, il pranzo sociale che, di anno in anno dopo i mesi estivi, segna la ripresa delle  attività e delle iniziative socio-culturali  de LIncontro.  Una gradevole … mission  trascorsa negli accoglienti spazi de Il Fauno, con le annesse terrazze del buon conversare, e coincisa con l’ovattata e soffice e giornata di fine settembre, con lontani … ricordi per le torride giornate di luglio e agosto. Il tutto nel segno della coordinazione di Carlo Melissa, con la cura organizzativa di Giovanni Capiluongo e la super-visione di Adolfo De Gennaro  e Pierino Fiore … ed ospite il professore Raffaele Sibilio, docente ordinario di Sociologia alla Federico II, socio onorario del sodalizio di via Luigi Napolitano …

 

Il Menu

Antipasti:
Insalata di tartufo
Crostini al tartufo
Crostini funghi porcini
Carpaccio di vitello
Funghi porcini all’insalata
Asparagi con fonduta e tartufo
Ricotta vergine
Fette di tartufo co olio bagnolese
Polenta con funghi porcini
Primi:
Tagliolini al tartufo
Spicchi di luna al cartoccio con funghi porcini
Ravioli ripieni di ricotta spruzzati con tartufo
Secondo:
Grande porzione di agnello arrostito al forno
Dolci:
Tanto al gusto di tartufo
Gelati al tartufo
Amaro e grappa al tartufo

                       BAIANO.L’ Incontro... in trasferta sul Laceno. Onore alla leggerezza e bontà dell’ enogastronomia dell’Altopiano BAIANO.L’ Incontro... in trasferta sul Laceno. Onore alla leggerezza e bontà dell’ enogastronomia dell’Altopiano BAIANO.L’ Incontro... in trasferta sul Laceno. Onore alla leggerezza e bontà dell’ enogastronomia dell’Altopiano BAIANO.L’ Incontro... in trasferta sul Laceno. Onore alla leggerezza e bontà dell’ enogastronomia dell’Altopiano BAIANO.L’ Incontro... in trasferta sul Laceno. Onore alla leggerezza e bontà dell’ enogastronomia dell’Altopiano BAIANO.L’ Incontro... in trasferta sul Laceno. Onore alla leggerezza e bontà dell’ enogastronomia dell’Altopiano BAIANO.L’ Incontro... in trasferta sul Laceno. Onore alla leggerezza e bontà dell’ enogastronomia dell’Altopiano