BAIANO.L’ Incontro... in trasferta sul Laceno. Onore alla leggerezza e bontà dell’ enogastronomia dell’Altopiano

Alto indice di gradimento per la leggerezza e la bontà delle pietanze servite, con immancabile omaggio – noblesse oblige – reso a funghi porcini e tartufo, rinomate tipicità colturali del Laceno, la fatata e magnifica località dell’Altopiano di Bagnoli Irpino.

Onorato al meglio dell’ormai tradizionale convivialità, il pranzo sociale che, di anno in anno dopo i mesi estivi, segna la ripresa delle attività e delle iniziative socio-culturali de L’ Incontro. Una gradevole … mission trascorsa negli accoglienti spazi de Il Fauno, con le annesse terrazze del buon conversare, e coincisa con l’ovattata e soffice e giornata di fine settembre, con lontani … ricordi per le torride giornate di luglio e agosto. Il tutto nel segno della coordinazione di Carlo Melissa, con la cura organizzativa di Giovanni Capiluongo e la super-visione di Adolfo De Gennaro e Pierino Fiore … ed ospite il professore Raffaele Sibilio, docente ordinario di Sociologia alla Federico II, socio onorario del sodalizio di via Luigi Napolitano …

Il Menu

Antipasti:

Insalata di tartufo

Crostini al tartufo

Crostini funghi porcini

Carpaccio di vitello

Funghi porcini all’insalata

Asparagi con fonduta e tartufo

Ricotta vergine

Fette di tartufo co olio bagnolese

Polenta con funghi porcini

Primi:

Tagliolini al tartufo

Spicchi di luna al cartoccio con funghi porcini

Ravioli ripieni di ricotta spruzzati con tartufo

Secondo:

Grande porzione di agnello arrostito al forno

Dolci:

Tanto al gusto di tartufo

Gelati al tartufo

Amaro e grappa al tartufo