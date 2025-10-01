BAIANO.L’ Incontro... in trasferta sul Laceno. Onore alla leggerezza e bontà dell’ enogastronomia dell’Altopiano

Alto indice di gradimento per la leggerezza e la bontà delle pietanze servite, con immancabile omaggio – noblesse oblige – reso a funghi porcini e tartufo, rinomate tipicità colturali del Laceno, la fatata e magnifica località dell’Altopiano di Bagnoli Irpino.
Onorato al meglio dell’ormai tradizionale convivialità, il pranzo sociale che, di anno in anno dopo i mesi estivi, segna la ripresa delle attività e delle iniziative socio-culturali de L’ Incontro. Una gradevole … mission trascorsa negli accoglienti spazi de Il Fauno, con le annesse terrazze del buon conversare, e coincisa con l’ovattata e soffice e giornata di fine settembre, con lontani … ricordi per le torride giornate di luglio e agosto. Il tutto nel segno della coordinazione di Carlo Melissa, con la cura organizzativa di Giovanni Capiluongo e la super-visione di Adolfo De Gennaro e Pierino Fiore … ed ospite il professore Raffaele Sibilio, docente ordinario di Sociologia alla Federico II, socio onorario del sodalizio di via Luigi Napolitano …
Il Menu