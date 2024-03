NOLA. “Istituto Superiore ‘Leone-Nobile’: Solidarietà Pasquale con la Mensa Fraterna Nolana”

In questa sorta di IV edizione, l’Istituto Superiore “Leone-Nobile” collabora in occasione delle Festività Pasquali con la mensa fraterna organizzata dalla CARITAS Nolana.

Nei due plessi della scuola si raccolgono, dal 4 marzo, beni alimentari a lunga conservazione che saranno devoluti alla mensa fraterna organizzata dalla CARITAS di Nola prima della Festa della Pasqua di Resurrezione.

I docenti, gli alunni e le famiglie dell’intera comunità del “Leone-Nobile” hanno ancora una volta mostrato la loro sensibilità in merito alla solidarietà, anche grazie alla dedizione della referente di questa attività prof.ssa Evelina Moschiano.

Un modo cristiano, concreto e fattivo di porre lo sguardo verso i cittadini più deboli, che rappresentano una realtà in tutte le città popolose ed un modo per mettere in sinergia il mondo dell’istruzione con il mondo del servizio volontario operato dalla Chiesa.