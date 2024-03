CASAMARCIANO (NA). “Unisciti alla lotta contro le leucemie e i tumori del sangue: sostieni la ricerca con le Uova di Pasqua AIL!”

La Comunità di Casamarciano grazie al Circolo ACLI promuove e sostiene l’iniziativa da oltre 10 anni; anche quest’anno insieme alle associazioni I Paesi più Sostenibili d’Italia Aps, Pro Loco Hyria, CTA Napoli Aps e tante persone della comunità che si sono impegnate in prima linea.

Per continuare a far crescere la Ricerca – come invita il Presidente Gioacchino Scala – abbiamo bisogno del tuo aiuto: il 15, 16 e 17 marzo scegliendo le Uova di Pasqua AIL con un contributo minimo di 13 euro ci aiuterai a sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma e a portare aiuto a tanti pazienti. Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è grazie ai 55 anni di lavoro di AIL e al tuo sostegno.

Anche quest’anno con il patrocinio del Comune di Casamarciano – afferma l’afferma il Vicesindaco e Ass. alle politiche sociali Gaia Manzi – le istituzioni vogliono sostenere le attività associative di volontariato e raccolta fondi dando gli strumenti necessari.

Chiediamo quindi di unirsi alla raccolta acquistando le uova pasquali in distribuzione presso i nostri stand nei giorni 16 e 17 marzo 2024 che saranno allestiti presso Piazza Umberto I in Casamarciano.

Costruire un Paese sostenibile – sostiene il Presidente Nazionale de I Paesi più Sostenibili d’Italia Pino Vitale – vuol dire dare massima diffusione e sostegno alle attività del terzo Settore perché permettono di potenziare servizi e strumenti di ricerca, spesso insufficienti, al fine di rafforzare la sostenibilità sociale delle nostre Comunità.

I giovani, le donne e i pensionati del Circolo ACLI vi aspettano per testimoniare il vostro aiuto e la vostra speranza con #ail.