Nola, domenica 21 settembre torna il Mercato della Terra

Domenica 21 settembre, dalle ore 9 alle 13, Nola ospiterà un nuovo appuntamento con il Mercato della Terra, l’iniziativa promossa da Slow Food Agro nolano che valorizza i prodotti locali e sostiene un modello di consumo sostenibile, attento all’ambiente e alle comunità agricole del territorio.

Negli spazi verdi della Villa comunale, come ogni terza domenica del mese, i cittadini avranno l’occasione di incontrare direttamente i piccoli produttori, conoscere le storie che si celano dietro ogni prodotto e acquistare cibo buono, pulito e giusto: frutta e verdura di stagione, conserve, confetture, pane, uova, formaggi, legumi, miele e molte altre eccellenze a chilometro zero.

Alle ore 11.30 è previsto il Laboratorio del Gusto dedicato ai fagioli dente di morto di Acerra: un patrimonio di biodiversità da scoprire, assaggiare e salvaguardare.

Il Mercato della Terra non è soltanto un luogo di vendita, ma anche uno spazio di incontro e di scambio, dove la cultura del cibo e della sostenibilità si intrecciano con la tradizione e la convivialità.

L’appuntamento di Nola rappresenta un’importante occasione per riscoprire i sapori autentici della nostra terra, sostenere l’economia locale e promuovere uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente.