Nasce il nuovo Comitato Festa di Schiava: entusiasmo e unità per far rinascere la tradizione di San Michele Arcangelo

Un nuovo entusiasmo attraversa la piccola ma vivace comunità di Schiava, la frazione di circa 300 abitanti che unisce i territori dei comuni di Tufino e Casamarciano, ma che da sempre si sente una sola grande famiglia, unita da identità, fede e tradizione.

In questi giorni è nato ufficialmente il nuovo Comitato Festa di San Michele Arcangelo, composto da ventidue persone che hanno deciso di mettersi in gioco per rilanciare una delle ricorrenze più sentite della zona.

Un gruppo giovane e motivato, che porterà avanti la preparazione della festa patronale con passione, impegno e spirito di comunità.

“Il nostro obiettivo – spiegano i membri del comitato – è far rinascere la festa di Schiava, restituendole il calore e la partecipazione di un tempo. Ma vogliamo anche creare occasioni per stare insieme durante tutto l’anno, coinvolgendo non solo Schiava ma anche l’intero mandamento baianese.”

Il Comitato Festa di Schiava non si limiterà, infatti, ai soli preparativi religiosi e civili in onore di San Michele Arcangelo, ma ha già in programma una serie di iniziative ed eventi pensati per animare la vita del paese:

attività culturali e ricreative,

uscite e momenti di socialità,

e appuntamenti speciali durante le festività natalizie, con iniziative dedicate ai più piccoli.

Guida spirituale della comunità resta il parroco Don Pellegrino De Luca, punto di riferimento per i fedeli e presenza costante nella vita del paese.

La nascita di questo nuovo comitato rappresenta un segnale forte di unità, speranza e rinascita: Schiava, pur essendo una frazione, continua a dimostrare di avere un cuore grande e una profonda identità condivisa, pronta a valorizzare le proprie radici e a guardare con fiducia al futuro.