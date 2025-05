Nasce a Nola il quartier generale delle Pro Loco dell’UNPLI Campania

Mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 17:00, si terrà a Nola al Parco Mastrilli l’inaugurazione della nuova sede dell’UNPLI Campania, l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia – Comitato Regionale Campania. Uno spazio di 500 mq per avviare progetti e condividere saperi ed esperienze, un’area archeologica valorizzata e resa fruibile per la comunità è il sogno del comitato regionale dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, guidato da Luigi Barbati. Un progetto portato avanti in collaborazione con la Pro Loco di Nola e che vedrà il taglio del nastro domani 28 maggio, quando verrà riaperto al pubblico nelle nuove vesti di sede di Unpli Campania il Parco Mastrilli. Il parco custodisce i resti della murazione cinquecentesca della città di Nola, che riprende quella medioevale ammodernando le strutture difensive e mantenendo parte dell’antico fossato. Il salone, su due livelli, fu realizzato nel 2010 e ha occasionalmente ospitato mostre ed eventi culturali. Con questa vocazione nasce il progetto di Unpli Campania, designando come centro istituzionale delle attività delle oltre 500 Pro Loco Campane questa promettente area di interesse archeologico, posta nel centro di Nola.

All’inaugurazione prenderanno parte Presidenti delle Pro Loco ed esponenti UNPLI, i rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e nazionali, tra cui componenti della Regione Campania, del Consiglio Regionale, ARETUR, Senatori, Deputati, Sindaci, autorità civili e militari. Parte attiva le delegazioni dei comitati Unpli Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno che porteranno le attività e i prodotti tipici del loro territorio negli stands di Parco Mastrilli.

Una presenza così autorevole e trasversale testimonia non solo l’interesse istituzionale, ma soprattutto il riconoscimento concreto del ruolo strategico delle Pro Loco in Campania.

Grande attesa anche per il Presidente Nazionale UNPLI, Antonino La Spina, che parteciperà a questo importante appuntamento: “È davvero emozionante vedere come un luogo ricco di storia come il Parco Mastrilli possa diventare oggi un punto di riferimento per la rete delle Pro Loco campane – così La Spina. La valorizzazione dell’area archeologica e la sua apertura alla comunità rappresentano perfettamente lo spirito dell’UNPLI: custodire la memoria e trasformarla in opportunità di crescita culturale, sociale e territoriale. Un plauso va a chi ha creduto con determinazione in questo progetto, a partire da UNPLI Campania e dalla Pro Loco di Nola, che hanno saputo trasformare un sogno in uno spazio concreto di partecipazione e condivisione”.

E proprio dalla condivisione di obiettivi e vedute comuni è partito questo intervento di recupero del patrimonio locale, con la Pro Loco di Nola che ha fatto da capofila in questo percorso: “Abbiamo creduto in questo progetto fino in fondo e oggi questa realtà prenderà vita” commenta Giuseppe Bianco, Presidente della Pro Loco Nola “Il nostro grazie va prima ancora al comune di Nola”.

Qui dove la storia incontra le tradizioni, dove le Pro Loco costruiscono comunità, sta per nascere qualcosa di nuovo, così il Presidente UNPLI Campania Luigi Barbati. Questo è il filo conduttore che accompagna la nascita di un luogo pensato per accogliere idee, esperienze e progettualità condivise. A Nola prende forma una visione: dare centralità al volontariato culturale, valorizzare il patrimonio immateriale, sostenere le energie locali che ogni giorno lavorano per custodire e rilanciare le identità territoriali. Nasce il quartier generale delle Pro Loco della Campania a Nola, sito UNESCO per la Festa dei Gigli, centro geografico e culturale della nostra regione. In questa nuova sede, prosegue Barbati, le Pro Loco Campane trovano una “casa” in uno spazio polivalente: un luogo in cui riconoscersi, ritrovarsi e progettare insieme il futuro della promozione culturale e sociale in Campania”.