Montemiletto si prepara a rivivere il Medioevo con l’evento “1419 – Si QUA FATA SINAT”

**Conferenza stampa per l’evento “1419 – Si QUA FATA SINAT” a Montemiletto: un’immersione totale nel Medioevo**

Il 6, 7 e 8 settembre 2024, Montemiletto (AV) sarà teatro dell’evento “1419 – Si QUA FATA SINAT”, una rievocazione storica che promette di trasformare la città in un autentico villaggio medievale. Per presentare questo importante appuntamento, il 28 agosto 2024 si terrà una conferenza stampa presso il Circolo della Stampa ad Avellino.

Alla conferenza parteciperanno figure di spicco della scena culturale locale: Florindo Garofalo, Presidente della Pro Loco Mons Militum APS, Giuseppe Silvestri, Presidente dell’UNPLI provinciale, e Francesco Celli, Presidente di Info Irpinia, sotto la moderazione della dott.ssa Roberta Brogna.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare il progetto della rievocazione storica, evidenziando le sue ricadute positive sul territorio e il ricco programma previsto. In particolare, verrà posta enfasi sull’aspetto innovativo del turismo esperienziale, al quale l’evento ambisce a contribuire in modo significativo. Grazie alla collaborazione con Info Irpinia, sarà infatti disponibile un “pacchetto turistico” che offrirà ai visitatori la possibilità di vivere un’immersione totale nel Medioevo, con attività e scenari che li faranno sentire parte integrante di quell’epoca.

Il progetto non solo intende celebrare la storia e le tradizioni di Montemiletto, ma anche promuovere un modello di turismo che valorizzi le eccellenze locali, coinvolgendo i visitatori in un’esperienza unica e memorabile.

L’evento si propone dunque come un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di storia, cultura e tradizioni, nonché per coloro che desiderano scoprire le bellezze del territorio irpino attraverso un viaggio nel tempo.