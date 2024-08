Serie A, Roma-Empoli 1-2: i giallorossi steccano ancora, impresa dei toscani

Nonostante la permanenza di Dybala, la squadra di De Rossi va ko all’Olimpico; gli azzurri portano a casa 3 punti meritati

Ancora nessuna vittoria dopo le prime 2 partite per la Roma in questa nuova Serie A. Pesantemente influenzata dalle situazioni di mercato, la squadra di De Rossi non è ancora riuscita a trovare i 3 punti: dopo il pareggio a reti inviolate di Cagliari infatti, i giallorossi hanno addirittura perso 1-2 in casa davanti ai propri tifosi allo Stadio Olimpico contro l’Empoli nel match valido per la 2^ giornata del massimo campionato italiano.

Serie A, Roma-Empoli 1-2: il racconto del match

La partita inizia in maniera combattuta: la Roma cerca di impensierire gli avversari con la forza di Dovbyk e la qualità dei 3 trequartisti alle sue spalle – Dybala, Pellegrini e Soulé – ma l’Empoli risponde colpo su colpo con le discese di Gyasi e Fazzini. La prima vera occasione arriva al 20’, ma il colpo di testa da ottima posizione di Colombo impatta la traversa con Svilar battuto. Pian piano i giallorossi tentano di macinare gioco, ma faticano a rendersi davvero pericolosi. La prima squadra a passare in vantaggio infatti è quella ospite: cross dalla sinistra di Pezzella, Colombo spizza di testa e il pallone arriva proprio a Gyasi sul secondo palo, che di potenza buca il portiere giallorosso.

Nella ripresa la Roma tenta di reagire mettendo sotto l’Empoli, e di fatti nei primi minuti centra due legni nella stessa azione: prima Pellegrini trova la traversa di sinistro, poi la deviazione di Mancini si impatta sul palo. All’ora di gioco però, gli ospiti raddoppiano su calcio di rigore: Paredes stende Esposito in area, Colombo non sbaglia dal dischetto per lo 0-2. Colpo di reni nel finale per la squadra di De Rossi con due subentrati: ottimo cross dalla destra di Baldanzi che trova sul secondo palo Shomurodov, il quale di testa buca Vasquez sul palo lontano. Non c’è però ulteriore tempo per la Roma, vince l’Empoli 1-2.

La Roma non decolla, che sorpresa l’Empoli

Dopo il brutto pareggio senza segnare di Cagliari della settimana scorsa, stavolta va anche peggio alla Roma: i tifosi immaginavano una vittoria dopo il gesto d’amore di Dybala nei loro confronti, ma così non è stato. L’Empoli si è infatti imposto con merito per 1-2, lasciando i giallorossi con 1 solo punto nelle prime 2 partite.

Ottimo invece l’inizio di stagione dei toscani, che dopo aver pareggiato senza reti in casa contro il Monza riescono a superare i giallorossi all’Olimpico. L’Empoli dovrà puntare alla salvezza, ma per il momento si gode i suoi 4 punti nelle prime 2 giornate di Serie A.