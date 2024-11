Marzano di Nola ospita il 1° Circuito Podistico “San Trifone”

Il 10 novembre 2024, Marzano di Nola sarà teatro di un evento sportivo unico nel suo genere: il 1° Circuito Podistico “San Trifone”, una gara di 10 km dedicata a tutti gli appassionati di corsa e sportivi locali. La manifestazione inizierà alle ore 08:30 e promette di essere una giornata all’insegna della competizione e dello spirito di comunità.

L’evento, che prende il nome da San Trifone, il santo venerato nella cittadina, ha come obiettivo non solo quello di promuovere l’attività fisica ma anche di celebrare la cultura e le tradizioni locali. I partecipanti avranno l’opportunità di percorrere le strade di Marzano di Nola, immergendosi in un’atmosfera di festa e devozione.

Per prendere parte alla gara, è possibile iscriversi con una quota di 5,00 euro senza chip oppure 4,00 euro con chip, per monitorare il proprio tempo in maniera precisa. Per maggiori dettagli, gli interessati possono visitare il sito [www.garepodistiche.com](http://www.garepodistiche.com) o contattare direttamente i referenti dell’evento ai numeri: Nando 3206127090 e Beniamino 3285352497.

L’evento sarà animato dalla speaker Martina Amodio, che contribuirà a rendere la giornata ancora più speciale. Non resta che prepararsi, indossare le scarpe da corsa e partecipare a questo straordinario evento sportivo, dove fede e sport si incontrano per celebrare il santo patrono e la passione per la corsa.