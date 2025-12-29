Mariglianella Cresce – Winter Edition: due serate di risate e spettacolo il 3 e 4 gennaio

Mariglianella. Il progetto “Mariglianella Cresce” si arricchisce di una speciale Winter Edition che porterà allegria e intrattenimento anche nel periodo delle festività natalizie. La quinta edizione dell’iniziativa animerà la comunità con due imperdibili appuntamenti in programma il 3 e 4 gennaio presso la Palestra Comunale di Via Torino, entrambi a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Si comincia venerdì 3 gennaio alle ore 20.30 con una serata all’insegna della comicità e del divertimento: saliranno sul palco Simone Schettino, con il suo coinvolgente show, e Francesco Procopio con lo spettacolo “Mica so’ io?”, in un doppio appuntamento che promette risate e leggerezza.

Sabato 4 gennaio, sempre alle ore 20.30, sarà invece la volta di Ciro Ceruti, protagonista con il suo spettacolo “Shit Life – Vita da Attore”, un monologo ironico e brillante che racconta con sarcasmo e autenticità il mondo dello spettacolo e le sue contraddizioni.

Le due serate rappresentano il naturale proseguimento del progetto “Mariglianella Cresce”, pensato per rivitalizzare la comunità locale e offrire occasioni di socialità, svago e cultura nei periodi dell’anno più sentiti, rafforzando il senso di appartenenza e di condivisione.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione Comunale di Mariglianella ed è inserita nel Cartellone degli Eventi Metropolitani 2025-2026, confermando l’impegno dell’Ente nel promuovere attività culturali di qualità e accessibili a tutti.

Due serate da non perdere, per iniziare il nuovo anno all’insegna del sorriso e dello stare insieme.