6 luglio – Giornata Mondiale del Bacio: il gesto più semplice che dice tutto

Oggi, 6 luglio, si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Bacio: un’occasione simbolica ma profondamente significativa per ricordare il valore di uno dei gesti più universali, intimi e potenti che esistano. Che sia romantico, affettuoso, d’amicizia o familiare, il bacio è una forma di comunicazione capace di trasmettere emozioni, vicinanza e amore senza bisogno di parole.

L’origine di questa giornata risale al Regno Unito, dove fu istituita per celebrare la bellezza e la spontaneità del bacio, in contrapposizione alla sua commercializzazione o al suo utilizzo solo in contesti cinematografici o pubblicitari. Col tempo, il 6 luglio è diventato un momento condiviso a livello globale, per rivalutare un gesto semplice e gratuito, ma spesso dimenticato nella frenesia quotidiana.

Studi scientifici hanno dimostrato che baciarsi riduce lo stress, rafforza il sistema immunitario e stimola il rilascio di ormoni del benessere come l’ossitocina e la dopamina. È anche un atto che rafforza i legami emotivi e sociali, sia tra partner che all’interno delle famiglie.

Nel mondo dei social, l’hashtag #WorldKissDay raccoglie oggi migliaia di foto e messaggi da ogni angolo del pianeta: un modo per condividere tenerezza e positività, anche a distanza.

In un tempo in cui la distanza e le barriere hanno spesso caratterizzato i rapporti umani, il bacio resta un simbolo universale di connessione e amore. Un piccolo gesto, ma dal significato enorme.

E tu, a chi hai dato il tuo bacio oggi?