Maiori: l’artista Angelo Iannelli vince il Premio “Costiera Arte 2022”

Sabato 10 Settembre si è svolto presso i giardini di Palazzo Mezzacapo a Maiori il gran galà del prestigioso premio Internazionale “Costiera Arte” dove si è celebrata la premiazione dei personaggi che si sono distinti nel mondo dell’arte e della cultura.

L’evento patrocinato dal comune di Maiori , ha visto la presenza di tante personalità tra cui il Sindaco Antonio Capone e il primo cittadino di Roccasecca, Giuseppe Sacco. Onorificenza speciale per Angelo Iannelli : Attore, scrittore, regista e giornalista, interprete della maschera di Pulcinella nel mondo e già insignito del titolo di Ambasciatore del Sorriso, l’artista è stato premiato con la seguente motivazione “Premio Internazionale CostieraArte2022” Angelo Iannelli Per Aver portato un messaggio di fratellanza e vicinanza , alleviando le sofferenze di chi è più in difficoltà con la sua arte . Iannelli ha ringraziato l’organizzazione , la città e il pubblico con una breve performance di Pulcinella , strappando sorrisi e applausi.