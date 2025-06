Lauro, un’Estate di Cultura, Emozioni e Spettacolo: Il Cartellone degli Eventi 2025

Lauro (AV) – L’estate nel borgo di Lauro si preannuncia più viva che mai grazie a un ricco calendario di eventi promosso dal Comune in collaborazione con associazioni locali, artisti e comitati cittadini. Da giugno a settembre, ogni angolo del centro storico, i cortili nobiliari e gli spazi naturali si trasformeranno in palcoscenici d’eccellenza per accogliere concerti, spettacoli teatrali, mostre, feste popolari e rassegne artistiche.

Tra Note, Arte e Tradizione: I Luoghi del Festival

Tre le principali location che ospiteranno gli appuntamenti del Lauro Festival: Palazzo Pignatelli, il Castello Lancellotti e il centro storico.

A Palazzo Pignatelli, il sipario si alza il 19 luglio con il concerto dell’Orchestra “I Virtuosi Napoletani” nella serata “Gala sotto le stelle”. Seguiranno esibizioni di musica classica, mostre pittoriche, come quella di Rosa Stingo, e spettacoli musicali raffinati come “Concerto all’Alba” (31 agosto) e il suggestivo evento finale “Calici a Palazzo” (6 settembre), un’esperienza sensoriale tra arte, vino e musica.

Il Castello Lancellotti sarà invece teatro dell’evento multisensoriale “Lumina in Castro”, in scena dal 22 al 24 agosto a cura dell’associazione ProLauro: luci, suoni e storia fonderanno una narrazione immersiva all’interno del maniero.

Nel Cuore del Paese: Feste, Saperi e Musica Popolare

Il centro storico non sarà da meno: tra le date da segnare, la “Festa della Musica” (21 giugno), la rassegna “Chico Latino” (20 giugno), e l’atteso concerto “Da Napoli a Dakar” (11 luglio). Non mancheranno iniziative culturali come la mostra “Gioia Calendo” e le celebrazioni religiose in occasione della “Festa dei SS. Patroni” (26 agosto).

In programma anche rievocazioni e folklore, come la “Sagra della Polpetta” e il concorso “Piccoli Talenti”, ma anche incursioni nel teatro per ragazzi con “Disney 2.0 – Il Regno Incantato” (4 settembre).

Una Comunità in Festa

Il sindaco Rossano Sergio Boglione, insieme all’assessore alle associazioni Ilaria Aschettino e al delegato agli eventi Massimo Santaniello, sottolinea l’importanza della partecipazione attiva delle realtà locali: “Ogni evento nasce dal territorio e per il territorio. L’obiettivo è condividere emozioni e bellezza, promuovendo cultura e coesione sociale.”

Info e Prenotazioni

Per partecipare ai concerti è consigliata la prenotazione via WhatsApp al numero 327 8555775. Tutti gli eventi saranno annunciati con locandine dedicate sui canali social ufficiali:

📍Facebook: Comune di Lauro

📍Instagram: @comune_di_lauro