Lauro: “L’Arte della Scultura” in mostra al Complesso San Filippo Neri dal 19 Ottobre

Il 19 Ottobre presso il Complesso San Filippo Neri Lauro (Av) ci sarà l’evento “L’arte della Scultura “, una collettiva ricca di stupore tra Scultura e Pittura, dove si confronteranno varie tipologie di tecniche, tra arte classica e contemporanea.

A curare l’evento sarà il Dott. Ferdinando Sorrentino che con il Patrocinio del Comune di Lauro ed il consenso del Sindaco Sergio Rossano Boglione ed la Dott.ssa Ilaria Aschettino assessore alle associazioni e volontariato, porterà in scena L’arte Della Scultura. L’allestimento sarà realizzato dallo stesso curatore in simbiosi con l’artista Anna Maria Vallario già precedentemente scelta per La Biennale di Scultura.

Il Vernissage avrà luogo il 19 Ottobre alle ore 18.00 e a seguire, alle ore 19.00 ci sarà una degustazione di Vini e salumi sempre all’interno del Complesso San Filippo Neri.

La mostra sarà visitabile ad ingresso libero per l’intera settimana.