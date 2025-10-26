Terzo sopralluogo agli edifici scolastici del Comune di Mugnano del Cardinale: sicurezza e controllo costante sul territorio

Il sindaco di Mugnano del Cardinale, dott. Alessandro Napolitano, ha effettuato nelle ultime ore un nuovo sopralluogo negli edifici scolastici del territorio comunale, accompagnato dal tecnico del Comune, architetto Arturo Masucci, dal Comando dei Vigili Urbani e dal personale scolastico.

Si tratta del terzo controllo consecutivo condotto in pochi giorni, a testimonianza dell’attenzione costante dell’amministrazione comunale per la sicurezza dei cittadini e, in particolare, degli studenti. “Abbiamo terminato il sopralluogo da poco – ha spiegato il sindaco Napolitano – e al momento la situazione appare tranquilla. Non sono emerse criticità strutturali o condizioni di rischio.”

Subito dopo l’ispezione, il primo cittadino ha proseguito il giro per il paese, verificando personalmente lo stato delle infrastrutture e le eventuali necessità delle diverse aree del territorio. “È fondamentale – ha aggiunto – essere presenti, conoscere da vicino la realtà del nostro comune e intervenire tempestivamente dove serve.”

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è stato ufficialmente attivato, pronto a intervenire in caso di emergenza. In accordo con gli altri sindaci del mandamento è stata inoltre avviata una valutazione congiunta sulle scuole e sui servizi essenziali, in vista della possibile chiusura precauzionale degli istituti scolastici nella giornata di domani.

“Abbiamo già organizzato tutto – ha concluso il sindaco Napolitano – in sinergia con i colleghi sindaci del mandamento e con le autorità competenti. La sicurezza dei nostri cittadini viene prima di ogni altra cosa. Restiamo vigili.”