La Poesia come Resistenza: Andrea Pinto presenta “Non arriva più l’estate”

​AVELLINO – Il poeta e cantautore Andrea Pinto è lieto di invitare la comunità alla presentazione del suo nuovo libro di poesie, “Non arriva più l’estate” (Edizioni Dialoghi). L’evento si terrà Sabato 15 Novembre 2025 alle ore 17:00 presso la Sala Penta della Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone” (Palazzo della Cultura) di Avellino.

​”Non arriva più l’estate” è un’opera di profonda e necessaria attualità. Il libro affronta l’universale tema del conflitto interiore, estendendosi poi a una critica ferma al dramma della guerra e alle sue dinamiche. L’autore utilizza i versi come strumento di denuncia contro “gli interessi che prevaricano i valori” e le “oscure macchinazioni del potere” che contribuiscono all’escalation dei conflitti.

​L’“estate” del titolo funge da potente metafora di una condizione di speranza e integrità morale smarrita, in un’epoca segnata dall’offuscamento dei punti di riferimento etici. L’autore dialogherà con le illustri scrittrici e critiche letterarie Rossella Tempesta e Benedetta Guerriero. L’ingresso è libero.

​Andrea Pinto: Poesia, Musica e Riconoscimento Internazionale

​Andrea Pinto è un autore con un solido percorso che fonde la scrittura e la musica, posizionandosi in un contesto culturale ampio. Il suo lavoro è espressione di una costante ricerca poetica e musicale contemporanea che ha riscosso attenzione a livello nazionale.

​A conferma del suo respiro artistico, Pinto vanta la pubblicazione di diversi dischi con l’etichetta discografica internazionale Moon Records. Parallelamente, mantiene un forte impegno sul territorio, in stretta collaborazione con realtà come la Sonic Muse Ets di Avellino, un polo attivo per la promozione della scena artistica e musicale e culturale alternativa locale e con Irpinia Poetica, il festival multi-artistico e “Ambasciata del Territorio Irpino”, per cui l’autore fu punto di riferimento con la sua canzone “Risveglio” colonna sonora del festival.

​Mentre il nuovo libro entra nel circuito letterario, l’autore annuncia l’imminente uscita del suo nuovo singolo musicale “L’ombra del vento”, fissata per oggi 13 Novembre. Il brano si preannuncia come un’ulteriore espressione della sua “poesia in musica”, dove la tematica del conflitto, dell’introspezione e della ricerca di una verità in un mondo complesso continuerà a trovare spazio.

​L’appuntamento del 15 Novembre è un’occasione per incontrare un artista che offre la sua arte come atto di resistenza e riflessione.