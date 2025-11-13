A Marigliano nasce il Test Center Fanuc: studenti protagonisti dell’automazione industriale

L’Istituto Superiore “Montalcini-Ferraris” ha ospitato un importante incontro dedicato all’innovazione tecnologica e alla formazione nel campo dell’automazione industriale. Nell’aula magna della sede di Marigliano si sono riuniti i rappresentanti di Fanuc, colosso giapponese leader mondiale nella produzione di robot industriali, e di Sanoma, partner ufficiale per le attività formative, insieme a docenti e studenti dell’istituto diretto dal Dott. Domenico Ciccone.

L’appuntamento è stato organizzato in occasione dell’attivazione, presso la scuola, di un Test Center Fanuc, una struttura accreditata in cui studenti e professionisti potranno formarsi e sostenere gli esami per ottenere la Certificazione Robotica Fanuc, riconosciuta a livello internazionale.

Il progetto rappresenta un traguardo di grande rilievo per l’istituto, reso possibile grazie all’acquisizione di due celle robotiche Fanuc educational e alla certificazione come formatori ed esaminatori dei docenti Giangiacomo De Pietro e Rosaria Aprea, che hanno seguito un percorso specifico per abilitarsi all’insegnamento e alla valutazione secondo gli standard della casa giapponese.

Durante il meeting, i rappresentanti di Fanuc hanno illustrato la storia, la mission e i principali settori applicativi dei loro robot, ampiamente utilizzati nelle moderne linee di produzione automatizzate di tutto il mondo.

A seguire, i rappresentanti di Sanoma hanno approfondito gli aspetti formativi e certificativi, spiegando nel dettaglio le fasi del percorso di preparazione e le modalità d’esame previste per conseguire la certificazione, oggi sempre più richiesta dalle aziende del settore meccatronico e industriale.

Nella parte conclusiva dell’incontro, gli studenti dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, formati dal prof. De Pietro, hanno offerto una dimostrazione pratica con una delle celle robotiche in dotazione, riproducendo alcune operazioni tipiche dell’automazione industriale. L’esercitazione ha suscitato grande interesse tra gli ospiti, che hanno potuto constatare dal vivo le competenze acquisite dai ragazzi e l’elevato livello di formazione tecnica raggiunto dall’istituto.

L’iniziativa conferma il “Montalcini-Ferraris” come una scuola all’avanguardia nella didattica tecnico-professionale, capace di creare sinergie con imprese leader del settore e di offrire ai propri studenti concrete opportunità di crescita e di inserimento nel mondo del lavoro.