“La battaglia di vita”: Annamaria Romano, 25 anni contro il male con coraggio e parole

Non un romanzo, ma un flusso di coscienza autentico: la forza di una donna che si racconta senza filtri

Non è un romanzo, né un’opera strutturata in capitoli o trame articolate. “La Battaglia di Vita”, il nuovo libro di Annamaria Romano, è qualcosa di più raro e prezioso: un opuscolo introspettivo, un flusso di coscienza che racconta senza artifici la lotta di una donna forte, determinata e coraggiosa contro il suo demonio interiore.

Il libro è una finestra aperta su un’anima che ha deciso di non nascondersi, che ha scelto di esporsi al pubblico lettore con onestà e genuinità, mettendo a nudo la propria fragilità per trasformarla in testimonianza.

“La Battaglia di Vita” non ha una trama, né segue una struttura narrativa classica. Il suo unico e potente obiettivo è quello di trasmettere un messaggio: che la lotta, la resistenza e la resilienza sono strumenti reali, concreti, che appartengono a tutti noi, se solo abbiamo il coraggio di riscoprirli.

In queste pagine, la protagonista non ha un nome diverso dall’autrice stessa: perché ciò che si racconta è reale, vissuto, non romanzato. Annamaria Romano non scrive per commuovere, ma per tendere una mano a chi si trova nel buio e cerca una luce.

A testimonianza dell’impatto umano e profondo del suo percorso, arrivano parole affettuose da chi le è vicino:

“A te che dai forza e sconfiggi il male del secolo… Non mollare mai. Tu che sei il nostro punto di forza. Ti vogliamo bene.”

Da Giuseppe, Felicia, Carmen, Rosalba, Virginia, Ilenia, da Casoria, e da Angelo, Vito e Virgilio.

Con questo secondo libro, Annamaria non vuole intrattenere: vuole comunicare. Vuole che le sue parole camminino con chi legge, accompagnando i momenti difficili e offrendo una voce quando la propria sembra mancare.

“La Battaglia di Vita” è una storia vera, fatta di cadute e risalite. È un atto di coraggio letterario e umano, e rappresenta, oggi più che mai, una guida per chi ha bisogno di ricordare che non è solo.

