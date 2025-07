NAPOLI – Blitz della Polizia Stradale contro il traffico illecito di rifiuti: sanzioni per oltre 140mila euro

Intensificati i controlli per il contrasto degli illeciti ambientali e del traffico illecito di rifiuti da parte della Polizia di Stato grazie ad un gruppo di lavoro formato da esperti del settore della Polizia Stradale presso il Compartimento Polizia Stradale di Napoli, con il contributo di personale specializzato di altri Compartimenti.

La pianificazione delle attività di controllo in specifiche aree e settori produttivi, ritenuti particolarmente sensibili al fenomeno del trasporto e dello sversamento illecito di rifiuti, ha consentito di rafforzare l’azione di contrasto al grave fenomeno nei territori delle Province di Napoli e Caserta.

L’intensa attività appena conclusa, oltre ad interessare la viabilità extraurbana, sulle SS 7BIS e SS 162 per la provincia di Napoli, la SS 7 QUATER e la SP 335 per la provincia di Caserta, è stata orientata anche al controllo dei siti produttivi; 7 i controlli amministrativi effettuati ad altrettanti esercizi commerciali quali gommisti, meccatroniche, autorimesse e attività di deposito/commercio di ricambi usati, a seguito dei quali sono emerse 7 irregolarità penali e 15 amministrative.

La costante perlustrazione del territorio svolta negli ultimi 15 giorni, ha consentito di identificare complessivamente 272 persone, di cui 81 sanzionate amministrativamente mentre altre 12 sono state deferite alle Autorità Giudiziarie competenti, per reati in materia ambientale (trasporto illecito di rifiuti senza iscrizione all’Albo ex artt. 212 e 256/4 TUA).

Sono stati inoltre controllati n. 255 veicoli di cui 92 all’atto del controllo erano deputati al trasporto di rifiuti speciali prevalentemente non pericolosi: 26 veicoli sono stati sottoposti a sequestro e/o fermo e 314 sono state le violazioni amministrative elevate per un ammontare di 141.207,00 €.