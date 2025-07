Avellino Basket, proroghe per prelazione e prima fase della campagna abbonamenti “Fame da Lupi”

La S.S. Avellino Basket comunica ufficialmente di aver prolungato il diritto di prelazione riservato agli abbonati della scorsa stagione fino a venerdì 11 luglio, accogliendo le numerose richieste dei tifosi biancoverdi.

Parallelamente, la società ha disposto anche la proroga della prima fase della campagna abbonamenti “Fame da Lupi”, che resterà attiva fino a venerdì 18 luglio. Una decisione volta a consentire a un numero sempre maggiore di sostenitori di confermare la propria presenza sugli spalti del PalaDelMauro a condizioni agevolate.

Modalità di acquisto

Gli abbonamenti per la stagione sportiva 2025/2026 possono essere acquistati:

• Online tramite il portale ufficiale www.GO2.it

• Presso i rivenditori autorizzati

• In sede, alla biglietteria di via Moccia 104, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 16:30 alle 19:30

• Al Magma Store di Corso Vittorio Emanuele, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 17:00 alle 20:00

Prezzi campagna abbonamenti “Fame da Lupi” 2025/2026

PRIMA FASE (fino al 18 luglio):

• Tribuna Montevergine VIP: €500,00

• Tribuna Montevergine Laterale: €240,00

• Tribuna Montevergine Superiore: €160,00

• Tribuna Terminio VIP: €500,00

• Tribuna Terminio Laterale: €240,00

• Tribuna Terminio Superiore: €160,00

• Curva Sud: €70,00

• Curva Sud Under 25: €60,00

SECONDA FASE (dal 19 luglio):

• Tribuna Montevergine VIP: €600,00

• Tribuna Montevergine Laterale: €270,00

• Tribuna Montevergine Superiore: €190,00

• Tribuna Terminio VIP: €600,00

• Tribuna Terminio Laterale: €270,00

• Tribuna Terminio Superiore: €190,00

• Curva Sud: €80,00

• Curva Sud Under 25: €70,00

La società invita tutti i tifosi a non perdere l’occasione di sostenere i Lupi dal vivo, e a confermare il proprio entusiasmo per una stagione che si preannuncia ricca di emozioni, passione e appartenenza.